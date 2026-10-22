"Ви самі мене змусили": Лубінець вважає, що про свавілля ТЦК треба говорити публічно

Мобілізація та дії представників ТЦК та СП - одне з найгостріших питань, яке викликає резонанс у суспільстві. Причому кількість звернень і скарг на порушення з боку військкоматів стрімко зростає.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець .

Чому Лубінець вважає, що про свавілля ТЦК треба говорити публічно

Омбудсман зауважив, що у 2023-2024 роках намагався вирішувати ці питання виключно через закриті листи та юридичні наради з Міністерством оборони, Генеральним штабом та командуванням Сухопутних військ.

Але оскільки це давало "нульовий результат", він був змушений перейти у публічну площину.

"Мене критикують, що я підіграю російській пропаганді. Але що робити, коли юридичні листи та закриті наради не працювали? Ви самі змусили мене виходити в публічну площину", - заявив уповноважений.

Він додав, що "єдине, на що зараз на 100% реагують органи влади - це публічна критика".

Лубінець поділився, що йдеться вже не про поодинокі випадки, а про системну кризу, головним рушієм якої є втрата довіри та корупційні схеми.

"З 2023 по 2025 рік це була в основному моя юридична робота. З 2025-го, окрім юридичної роботи, я почав робити публічні виступи і показувати системну кризу", - розповів омбудсман.

Це, за його словами, вже не просто "проблема", а "системна криза і порушення прав громадян України щодо мобілізації".

Розв'язання проблеми мобілізації, на думку Лубінця, лежить не в площині "заплющування очей на проблему", а в тотальній прозорості та невідворотності покарання.

Він додав, що повернути втрачену довіру суспільства, коли за гроші можна "порішати", буде важко, але можливо.

Для цього потрібні рішучі кроки, де головними запобіжниками мають стати цифровізація та відеоконтроль.