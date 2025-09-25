Ветераны и их родные могут учить украинский язык бесплатно: где найти курсы

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине могут усилить контроль за использованием государственного языка в онлайн-пространстве (что касается и социальных сетей, и медиа, и сфер обслуживания).

Мы объясняли также, какой язык украинцы считают родным и на каких разговаривают дома и на работе.

Между тем уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает необходимым отменить "особый статус русского языка" в Украине.

Кроме того, по ее словам, общественная поддержка запрета исполнения песен на русском языке в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.

Читайте также, как ветерану найти специалиста по сопровождению и чем он поможет.