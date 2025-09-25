UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ветерани та їх рідні можуть вивчати українську мову безкоштовно: де знайти курси

Вивчати українську мову дехто з громадян може безкоштовно (фото ілюстративне: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Ветеранів, а також членів сімей захисників і захисниць нашої держави запрошують на безкоштовні курси з вивчення української мови.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Хто і як може вивчати українську мову безкоштовно

У КМДА розповіли (посилаючись на проект Міністерства у справах ветеранів України), про роботу Національної платформи з вивчення української мови.

Там зібрані:

  • онлайн-курси;
  • офлайн-курси;
  • мобільні застосунки для навчання.

Уточнюється, що за відповідним посиланням - доступні інноваційні технології навчання для дітей і дорослих.

Деякі з ресурсів на платформі (скриншот: speakukraine.net)

Зазначається, що курси - безкоштовні для різних категорій громадян, зокрема:

  • для ветеранів війни;
  • для членів їхніх сімей;
  • для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • для загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
  • для громадян, які не вивчали українську мову.

Насамкінець українцям повідомили, що мета таких курсів:

  • не лише забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної;
  • але й формування здорового менталітету та культури народу як нації, зміцнення національної свідомості, збереження національної ідентичності.

"Ініціатива реалізується в межах Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні можуть посилити контроль за використанням державної мови в онлайн-просторі (що стосується і соціальних мереж, і медіа, і сфер обслуговування).

Ми пояснювали також, яку мову українці вважають рідною та якими розмовляють вдома й на роботі.

Тим часом уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає за потрібне скасувати "особливий статус російської мови" в Україні.

Крім того, за її словами, суспільна підтримка заборони виконання пісень російською мовою в публічному просторі потребує чіткого законодавчого врегулювання.

Читайте також, як ветерану знайти фахівця із супроводу й чим він допоможе.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДітиПорадиВійськовийМовний законОсвіта в УкраїніВетерани