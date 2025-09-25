Ветерани та їх рідні можуть вивчати українську мову безкоштовно: де знайти курси

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні можуть посилити контроль за використанням державної мови в онлайн-просторі (що стосується і соціальних мереж, і медіа, і сфер обслуговування).

Ми пояснювали також, яку мову українці вважають рідною та якими розмовляють вдома й на роботі.

Тим часом уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає за потрібне скасувати "особливий статус російської мови" в Україні.

Крім того, за її словами, суспільна підтримка заборони виконання пісень російською мовою в публічному просторі потребує чіткого законодавчого врегулювання.

