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Ветераны получают приоритет. Как меняются правила работы медучреждений в Украине

07:36 03.07.2026 Пт
4 мин
Почему изменения коснутся не только пациентов, но и врачей?
aimg Ирина Костенко
В Украине обновили лицензионные условия для медицинской практики (фото иллюстративное: Getty Images)

Правила работы медицинских учреждений в Украине решили обновить. Особое внимание уделили отношению к ветеранам и доступности помощи для других пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Главное:

  • Новые правила: Кабмин обновил лицензионные условия для медицинских учреждений и ФОПов (согласно постановлению №813).
  • Ключевой приоритет: первоочередное обслуживание и госпитализация ветеранов войны становятся прямым требованием лицензионных условий.
  • Контроль: специалисты смогут проводить внеплановые проверки медучреждений, чтобы гарантировать ветеранам доступ к услугам без лишних барьеров.
  • Обновление для медиков: решение правительства расширяет перечень специальностей (врачебные, фармацевтические и т. д.), по которым учреждения могут получать лицензию.
  • Старт изменений: постановление вступает в силу через два месяца после официального опубликования.

О каких изменениях речь и когда они заработают

Украинцам рассказали, что правительство обновило лицензионные условия для медицинской практики - то есть правила, по которым могут оказывать медицинскую помощь:

  • заведения здравоохранения;
  • физические лица-предприниматели (ФОПы).

Об этом свидетельствует принятое Кабинетом министров постановление №813 (от 24 июня 2026 года).

В документе отмечается, что он вступает в силу через два месяца со дня его опубликования.

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Что именно изменится для пациентов и врачей

Решение насчет обновления лицензионных условий направлено на увеличение гарантий для пациентов:

  • повышения качества медицинской помощи;
  • усиления гарантий для ветеранов войны;
  • обновления перечня специальностей, по которым можно оказывать медицинские услуги.

Причем ключевой акцент в переменах - медицинская помощь для ветеранов войны.

В Минздраве объяснили, что теперь в лицензионных условиях для медучреждений (в том числе работающих по контракту с НСЗУ) прямо закрепляется требование соблюдать гарантии, предусмотренные статьей 12 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Речь идет, в частности:

  • о первоочередном обслуживании в учреждениях здравоохранения;
  • о первоочередной госпитализации и т.д.

"Важно, что раньше исполнение этих гарантий не было отдельным требованием лицензионных условий и фактически не могло проверяться в рамках лицензирования медицинской практики", - объяснили украинцам.

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Теперь же это требование будет проверяться во время проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (за выполнением медучреждениями обеспечения права ветеранов на своевременное и без лишних барьеров получение предусмотренных законом медицинских услуг).

Кроме того, постановление обновляет перечень специальностей, по которым учреждения здравоохранения и ФОПы могут получать или расширять лицензию на медицинскую практику.

Здесь речь идет:

  • о врачебных специальностях;
  • о специальностях профессионалов и специалистов в области здравоохранения;
  • о фармацевтических специальностях.

"Это нужно, чтобы правила лицензирования соответствовали действующему законодательству и стали более понятны всем, кто предоставляет медицинские услуги", - отметили в Минздраве.

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Подчеркивается, что введенные изменения делают правила оказания медицинской помощи более понятными и доступными:

  • и для пациентов;
  • и для тех, кто ее предоставляет.

Так, для пациентов это означает больше гарантий, что медицинская помощь будет:

  • своевременная;
  • безопасная;
  • организована по единым правилам.

"Особенно - касается это ветеранов войны и людей, нуждающихся в медицинских услугах разного направления и сопровождения в медучреждении", - констатировали в министерстве.

Между тем для медицинских учреждений и ФОПов это означает более четкие требования к работе:

  • по каким специальностям можно получить или расширить лицензию;
  • как должна быть организована отдельная медицинская помощь;
  • какие гарантии для пациентов необходимо соблюдать.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15298, предлагающий усилить уголовную ответственность за незаконное взыскание платы за медицинские услуги, гарантированные государством.

Кроме того, мы объясняли, как работает Программа медицинских гарантий в 2026 году.

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