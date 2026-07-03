Ветераны получают приоритет. Как меняются правила работы медучреждений в Украине

Правила работы медицинских учреждений в Украине решили обновить. Особое внимание уделили отношению к ветеранам и доступности помощи для других пациентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
Главное:
Украинцам рассказали, что правительство обновило лицензионные условия для медицинской практики - то есть правила, по которым могут оказывать медицинскую помощь:
Об этом свидетельствует принятое Кабинетом министров постановление №813 (от 24 июня 2026 года).
В документе отмечается, что он вступает в силу через два месяца со дня его опубликования.
Решение насчет обновления лицензионных условий направлено на увеличение гарантий для пациентов:
Причем ключевой акцент в переменах - медицинская помощь для ветеранов войны.
В Минздраве объяснили, что теперь в лицензионных условиях для медучреждений (в том числе работающих по контракту с НСЗУ) прямо закрепляется требование соблюдать гарантии, предусмотренные статьей 12 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Речь идет, в частности:
"Важно, что раньше исполнение этих гарантий не было отдельным требованием лицензионных условий и фактически не могло проверяться в рамках лицензирования медицинской практики", - объяснили украинцам.
Теперь же это требование будет проверяться во время проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (за выполнением медучреждениями обеспечения права ветеранов на своевременное и без лишних барьеров получение предусмотренных законом медицинских услуг).
Кроме того, постановление обновляет перечень специальностей, по которым учреждения здравоохранения и ФОПы могут получать или расширять лицензию на медицинскую практику.
Здесь речь идет:
"Это нужно, чтобы правила лицензирования соответствовали действующему законодательству и стали более понятны всем, кто предоставляет медицинские услуги", - отметили в Минздраве.
Подчеркивается, что введенные изменения делают правила оказания медицинской помощи более понятными и доступными:
Так, для пациентов это означает больше гарантий, что медицинская помощь будет:
"Особенно - касается это ветеранов войны и людей, нуждающихся в медицинских услугах разного направления и сопровождения в медучреждении", - констатировали в министерстве.
Между тем для медицинских учреждений и ФОПов это означает более четкие требования к работе:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15298, предлагающий усилить уголовную ответственность за незаконное взыскание платы за медицинские услуги, гарантированные государством.
Кроме того, мы объясняли, как работает Программа медицинских гарантий в 2026 году.
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