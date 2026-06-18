Анализы, КТ и питание: какие услуги в стационаре являются полностью бесплатными для украинцев
В рамках Программы медицинских гарантий пациентам бесплатно предоставляются обследования, лечение, лекарства и даже питание во время пребывания в больнице. С начала 2026 года более 1,48 млн украинцев получили стационарную медицинскую помощь без проведения хирургических операций.
РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) сообщает, что именно в больницах бесплатно для украинцев.
Главное:
- Суть программы: В рамках Программы медицинских гарантий украинцы имеют право на абсолютно бесплатное лечение, обследование, медикаменты и питание во время пребывания в стационаре.
- Бесплатные анализы и обследования: В пакет входят все базовые лабораторные исследования (кровь, моча, глюкоза, тесты на ВИЧ, гепатиты и COVID-19), а также дорогостоящая инструментальная диагностика: ЭКГ, УЗИ, эндоскопия, рентген, КТ и МРТ.
- Что еще покрывает государство: Пациентам гарантируются круглосуточное наблюдение врачей, профильные консультации, обезболивание на всех этапах лечения, кислородная поддержка, интенсивная терапия, реабилитация, обеспечение лекарствами из Национального перечня, а также трехразовое питание.
- Как воспользоваться: Услуга доступна по направлению семейного или лечащего врача, в случае доставки бригадой скорой помощи, при переводе из другого учреждения или при самостоятельном обращении пациента в неотложном состоянии.
- Что делать в случае вымогательства денег: Если в медицинском учреждении требуют оплату за услуги или лекарства, которые покрываются государством, НСЗУ призывает немедленно обращаться в их контакт-центр.
Какие услуги бесплатны для пациентов
В НСЗУ напомнили, что пакет "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций" предусматривает бесплатное лечение для пациентов, нуждающихся в госпитализации и круглосуточном медицинском наблюдении.
После госпитализации врач проводит первичный осмотр, назначает необходимые обследования и лечение.
В перечень бесплатных лабораторных исследований входят:
- расширенный анализ крови;
- определение группы крови и резус-фактора;
- биохимические анализы крови;
- исследование уровня глюкозы и гликированного гемоглобина;
- липидный профиль;
- анализы на свертываемость крови;
- общий анализ мочи;
- исследование спинномозговой жидкости;
- тестирование на ВИЧ, гепатиты, сифилис, грипп и COVID-19;
- бактериологические и другие необходимые исследования.
Также бесплатно проводятся инструментальные обследования, в частности:
- электрокардиография (ЭКГ);
- ультразвуковые исследования;
- эндоскопия;
- рентгенологические исследования;
- компьютерная томография (КТ);
- магнитно-резонансная томография (МРТ).
Что еще входит в пакет
Во время стационарного лечения пациенты имеют право на:
- консультации профильных специалистов;
- круглосуточное наблюдение врачей и медсестер;
- необходимое медикаментозное лечение;
- обезболивание на всех этапах лечения;
- кислородную поддержку при необходимости;
- интенсивную терапию при состояниях, угрожающих жизни;
- реабилитацию в остром периоде;
- обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и расходными материалами;
- питание в стационаре.
Как попасть на бесплатное лечение
Получить такую медицинскую помощь можно:
- по направлению семейного врача, терапевта или педиатра;
- по направлению лечащего врача;
- после доставки бригадой скорой медицинской помощи;
- при переводе из другого медицинского учреждения;
- в случае самостоятельного обращения при неотложном состоянии.
По данным НСЗУ, стационарную помощь по этому пакету оказывают 804 медицинских учреждения по всей Украине. С начала года служба уже оплатила такие услуги на сумму более 12,8 млрд гривен.
В НСЗУ подчеркнули, что если в больнице требуют оплату за обследование или лечение, входящие в Программу медицинских гарантий, пациенты могут обратиться в контакт-центр по номеру 16-77 или подать жалобу через официальный сайт службы.
О том, как работает Программа медицинских гарантий в 2026 году, ранее в интервью РБК-Украина рассказала глава НСЗУ Наталья Гусак.
РБК-Украина также писало о законопроекте, который предлагает ужесточить наказание за незаконное взимание денег с пациентов за медицинские услуги, лекарства и изделия, которые должны предоставляться бесплатно за счет государственных средств. За такие нарушения могут ввести штрафы, пробационный надзор или даже лишение свободы, если действия привели к тяжким последствиям.
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