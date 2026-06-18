Анализы, КТ и питание: какие услуги в стационаре являются полностью бесплатными для украинцев

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В рамках Программы медицинских гарантий пациентам бесплатно предоставляются обследования, лечение, лекарства и даже питание во время пребывания в больнице. С начала 2026 года более 1,48 млн украинцев получили стационарную медицинскую помощь без проведения хирургических операций.

РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) сообщает, что именно в больницах бесплатно для украинцев.

Главное: Суть программы: В рамках Программы медицинских гарантий украинцы имеют право на абсолютно бесплатное лечение, обследование, медикаменты и питание во время пребывания в стационаре.

В рамках Программы медицинских гарантий украинцы имеют право на абсолютно бесплатное лечение, обследование, медикаменты и питание во время пребывания в стационаре. Бесплатные анализы и обследования: В пакет входят все базовые лабораторные исследования (кровь, моча, глюкоза, тесты на ВИЧ, гепатиты и COVID-19), а также дорогостоящая инструментальная диагностика: ЭКГ, УЗИ, эндоскопия, рентген, КТ и МРТ.

В пакет входят все базовые лабораторные исследования (кровь, моча, глюкоза, тесты на ВИЧ, гепатиты и COVID-19), а также дорогостоящая инструментальная диагностика: ЭКГ, УЗИ, эндоскопия, рентген, КТ и МРТ. Что еще покрывает государство: Пациентам гарантируются круглосуточное наблюдение врачей, профильные консультации, обезболивание на всех этапах лечения, кислородная поддержка, интенсивная терапия, реабилитация, обеспечение лекарствами из Национального перечня, а также трехразовое питание.

Пациентам гарантируются круглосуточное наблюдение врачей, профильные консультации, обезболивание на всех этапах лечения, кислородная поддержка, интенсивная терапия, реабилитация, обеспечение лекарствами из Национального перечня, а также трехразовое питание. Как воспользоваться: Услуга доступна по направлению семейного или лечащего врача, в случае доставки бригадой скорой помощи, при переводе из другого учреждения или при самостоятельном обращении пациента в неотложном состоянии.

Услуга доступна по направлению семейного или лечащего врача, в случае доставки бригадой скорой помощи, при переводе из другого учреждения или при самостоятельном обращении пациента в неотложном состоянии. Что делать в случае вымогательства денег: Если в медицинском учреждении требуют оплату за услуги или лекарства, которые покрываются государством, НСЗУ призывает немедленно обращаться в их контакт-центр. Какие услуги бесплатны для пациентов В НСЗУ напомнили, что пакет "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций" предусматривает бесплатное лечение для пациентов, нуждающихся в госпитализации и круглосуточном медицинском наблюдении. После госпитализации врач проводит первичный осмотр, назначает необходимые обследования и лечение. В перечень бесплатных лабораторных исследований входят: расширенный анализ крови;

определение группы крови и резус-фактора;

биохимические анализы крови;

исследование уровня глюкозы и гликированного гемоглобина;

липидный профиль;

анализы на свертываемость крови;

общий анализ мочи;

исследование спинномозговой жидкости;

тестирование на ВИЧ, гепатиты, сифилис, грипп и COVID-19;

бактериологические и другие необходимые исследования. Также бесплатно проводятся инструментальные обследования, в частности: электрокардиография (ЭКГ);

ультразвуковые исследования;

эндоскопия;

рентгенологические исследования;

компьютерная томография (КТ);

магнитно-резонансная томография (МРТ). Читайте также: Выезжает ли скорая во время обстрелов: в КГГА отреагировали на громкое заявление киевлянина Что еще входит в пакет Во время стационарного лечения пациенты имеют право на: консультации профильных специалистов;

круглосуточное наблюдение врачей и медсестер;

необходимое медикаментозное лечение;

обезболивание на всех этапах лечения;

кислородную поддержку при необходимости;

интенсивную терапию при состояниях, угрожающих жизни;

реабилитацию в остром периоде;

обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и расходными материалами;

питание в стационаре. Как попасть на бесплатное лечение Получить такую медицинскую помощь можно: по направлению семейного врача, терапевта или педиатра;

по направлению лечащего врача;

после доставки бригадой скорой медицинской помощи;

при переводе из другого медицинского учреждения;

в случае самостоятельного обращения при неотложном состоянии. По данным НСЗУ, стационарную помощь по этому пакету оказывают 804 медицинских учреждения по всей Украине. С начала года служба уже оплатила такие услуги на сумму более 12,8 млрд гривен. В НСЗУ подчеркнули, что если в больнице требуют оплату за обследование или лечение, входящие в Программу медицинских гарантий, пациенты могут обратиться в контакт-центр по номеру 16-77 или подать жалобу через официальный сайт службы.

О том, как работает Программа медицинских гарантий в 2026 году, ранее в интервью РБК-Украина рассказала глава НСЗУ Наталья Гусак. РБК-Украина также писало о законопроекте, который предлагает ужесточить наказание за незаконное взимание денег с пациентов за медицинские услуги, лекарства и изделия, которые должны предоставляться бесплатно за счет государственных средств. За такие нарушения могут ввести штрафы, пробационный надзор или даже лишение свободы, если действия привели к тяжким последствиям.

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