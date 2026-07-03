Ветерани отримують пріоритет. Як змінюються правила роботи медзакладів в Україні

Правила роботи медичних закладів в Україні вирішили оновити. Особливу увагу приділили ставленню до ветеранів і доступності допомоги для інших пацієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
Головне:
Українцям розповіли, що уряд оновив ліцензійні умови для медичної практики - тобто правила, за якими можуть надавати медичну допомогу:
Про це свідчить ухвалена Кабінетом міністрів постанова №813 (від 24 червня 2026 року).
У документі зазначається, що він набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
Рішення щодо оновлення ліцензійних умов спрямоване на збільшення гарантій для пацієнтів:
Причому ключовий акцент у змінах - медична допомога для ветеранів війни.
У МОЗ пояснили, що тепер у ліцензійних умовах для медзакладів (зокрема тих, що працюють за контрактом із НСЗУ) прямо закріплюється вимога дотримуватися гарантій, передбачених статтею 12 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Йдеться, зокрема, про:
"Важливо, що раніше виконання цих гарантій не було окремою вимогою ліцензійних умов і фактично не могло перевірятися в межах ліцензування медичної практики", - пояснили українцям.
Тепер же ця вимога перевірятиметься під час проведення позапланових заходів державного нагляду (за виконанням медзакладами забезпечення права ветеранів на своєчасне та без зайвих бар'єрів отримання передбачених законом медичних послуг).
Крім того, постанова оновлює перелік спеціальностей, за якими заклади охорони здоров'я та ФОПи можуть отримувати або розширювати ліцензію на медичну практику.
Тут йдеться про:
"Це потрібно, щоби правила ліцензування відповідали чинному законодавству та стали ще зрозумілішими для всіх, хто надає медичні послуги", - зауважили у МОЗ.
Наголошується, що запроваджені зміни роблять правила надання медичної допомоги більш зрозумілими й доступними:
Так, для пацієнтів це означає більше гарантій, що медична допомога буде:
"Надто - стосується це ветеранів війни та людей, які потребують медичних послуг різного спрямування та супроводу в медзакладі", - констатували в міністерстві.
Тим часом для медичних закладів і ФОПів це означає чіткіші вимоги до роботи:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15298, який пропонує посилити кримінальну відповідальність за незаконне стягнення плати за медичні послуги, гарантовані державою.
Крім того, ми пояснювали, як працює Програма медичних гарантій у 2026 році.
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