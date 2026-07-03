Ветераны получают приоритет. Как меняются правила работы медучреждений в Украине
Правила работы медицинских учреждений в Украине решили обновить. Особое внимание уделили отношению к ветеранам и доступности помощи для других пациентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
Главное:
- Новые правила: Кабмин обновил лицензионные условия для медицинских учреждений и ФОПов (согласно постановлению №813).
- Ключевой приоритет: первоочередное обслуживание и госпитализация ветеранов войны становятся прямым требованием лицензионных условий.
- Контроль: специалисты смогут проводить внеплановые проверки медучреждений, чтобы гарантировать ветеранам доступ к услугам без лишних барьеров.
- Обновление для медиков: решение правительства расширяет перечень специальностей (врачебные, фармацевтические и т. д.), по которым учреждения могут получать лицензию.
- Старт изменений: постановление вступает в силу через два месяца после официального опубликования.
О каких изменениях речь и когда они заработают
Украинцам рассказали, что правительство обновило лицензионные условия для медицинской практики - то есть правила, по которым могут оказывать медицинскую помощь:
- заведения здравоохранения;
- физические лица-предприниматели (ФОПы).
Об этом свидетельствует принятое Кабинетом министров постановление №813 (от 24 июня 2026 года).
В документе отмечается, что он вступает в силу через два месяца со дня его опубликования.
Что именно изменится для пациентов и врачей
Решение насчет обновления лицензионных условий направлено на увеличение гарантий для пациентов:
- повышения качества медицинской помощи;
- усиления гарантий для ветеранов войны;
- обновления перечня специальностей, по которым можно оказывать медицинские услуги.
Причем ключевой акцент в переменах - медицинская помощь для ветеранов войны.
В Минздраве объяснили, что теперь в лицензионных условиях для медучреждений (в том числе работающих по контракту с НСЗУ) прямо закрепляется требование соблюдать гарантии, предусмотренные статьей 12 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Речь идет, в частности:
- о первоочередном обслуживании в учреждениях здравоохранения;
- о первоочередной госпитализации и т.д.
"Важно, что раньше исполнение этих гарантий не было отдельным требованием лицензионных условий и фактически не могло проверяться в рамках лицензирования медицинской практики", - объяснили украинцам.
Теперь же это требование будет проверяться во время проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (за выполнением медучреждениями обеспечения права ветеранов на своевременное и без лишних барьеров получение предусмотренных законом медицинских услуг).
Кроме того, постановление обновляет перечень специальностей, по которым учреждения здравоохранения и ФОПы могут получать или расширять лицензию на медицинскую практику.
Здесь речь идет:
- о врачебных специальностях;
- о специальностях профессионалов и специалистов в области здравоохранения;
- о фармацевтических специальностях.
"Это нужно, чтобы правила лицензирования соответствовали действующему законодательству и стали более понятны всем, кто предоставляет медицинские услуги", - отметили в Минздраве.
Подчеркивается, что введенные изменения делают правила оказания медицинской помощи более понятными и доступными:
- и для пациентов;
- и для тех, кто ее предоставляет.
Так, для пациентов это означает больше гарантий, что медицинская помощь будет:
- своевременная;
- безопасная;
- организована по единым правилам.
"Особенно - касается это ветеранов войны и людей, нуждающихся в медицинских услугах разного направления и сопровождения в медучреждении", - констатировали в министерстве.
Между тем для медицинских учреждений и ФОПов это означает более четкие требования к работе:
- по каким специальностям можно получить или расширить лицензию;
- как должна быть организована отдельная медицинская помощь;
- какие гарантии для пациентов необходимо соблюдать.
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