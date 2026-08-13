Корецкий назвал ключевые задачи в работе нового Кабмина

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В Украине был презентован проект программы деятельности правительства. Документ предполагает усиление обороны, ускорение евроинтеграции и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Проект документа Кабмин вместе с министрами представил на заседании Раде коалиции. Документ содержит четкие задачи и приоритеты для работы. Среди главных задач: усиление обороны и устойчивости государства;

поддержка украинских граждан и бизнеса;

ускорение евроинтеграционных процессов. Основными принципами деятельности правительства Корецкий назвал эффективность, оперативность принятия решений и ответственность чиновников за результат перед парламентом и обществом. По словам премьера, во время подготовки проекта проработали предложения народных депутатов. После внесения комментариев, высказанных в Раде коалиции, финальную версию доработают и утвердят на заседании Кабинета министров, после чего представят на рассмотрение Верховной Рады.