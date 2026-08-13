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Корецкий назвал ключевые задачи в работе нового Кабмина

15:59 13.08.2026 Чт
1 мин
Документ предусматривает персональную ответственность чиновников перед обществом и Радой
aimg Валерий Ульяненко
Корецкий назвал ключевые задачи в работе нового Кабмина Фото: Сергей Корецкий (facebook.com sergii.koretskyi.page)
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В Украине был презентован проект программы деятельности правительства. Документ предполагает усиление обороны, ускорение евроинтеграции и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Проект документа Кабмин вместе с министрами представил на заседании Раде коалиции. Документ содержит четкие задачи и приоритеты для работы. Среди главных задач:

  • усиление обороны и устойчивости государства;
  • поддержка украинских граждан и бизнеса;
  • ускорение евроинтеграционных процессов.

Основными принципами деятельности правительства Корецкий назвал эффективность, оперативность принятия решений и ответственность чиновников за результат перед парламентом и обществом.

По словам премьера, во время подготовки проекта проработали предложения народных депутатов. После внесения комментариев, высказанных в Раде коалиции, финальную версию доработают и утвердят на заседании Кабинета министров, после чего представят на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, Кабмин ищет дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить полное финансирование армии до конца года. В частности, часть необходимых средств планируется получить от международных партнеров.

Кроме того, Корецкий сообщил, что бизнес получит приоритетный доступ к помещениям для рассредоточения складских запасов. Правительство уже определило срок, к которому должен быть подготовлен список соответствующих объектов.

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