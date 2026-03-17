Весна опережает график: где в Украине уже "проснулись" озимые и в каком они состоянии

Главное: Аномальное потепление : средняя температура первой декады марта была на 2-6°С выше климатической нормы.

: средняя температура первой декады марта была на 2-6°С выше климатической нормы. Весна с опережением : уровень средней декадной температуры почти на всей территории страны соответствовал климатической норме конца марта.

: уровень средней декадной температуры почти на всей территории страны соответствовал климатической норме конца марта. Дефицит влаги : из-за господства антициклона в большинстве областей наблюдалась практически сухая погода.

: из-за господства антициклона в большинстве областей наблюдалась практически сухая погода. Состояние почвы : местами высокая температура уже вызвала подсыхание и прогрев верхних слоев земли.

: местами высокая температура уже вызвала подсыхание и прогрев верхних слоев земли. Вегетация растений : в некоторых областях (или районах) озимые культуры уже "проснулись" - возобновили вегетацию.

: в некоторых областях (или районах) озимые культуры уже "проснулись" - возобновили вегетацию. Старт сезона : в определенных локациях прогрев почвы позволил выборочно начать весенне-полевые работы.

: в определенных локациях прогрев почвы позволил выборочно начать весенне-полевые работы. Прогноз на урожай: состояние посевов, которые возобновили рост, эксперты оценивают как преимущественно хорошее.

Особенности погоды в начале месяца

Согласно информации экспертов, в течение первой декады марта 2026 года в Украине наблюдалась:

очень теплая для начала марта погода;

почти сухая погода.

Отмечается, что средние суточные температуры воздуха были выше нормы на 2-6°С.

В целом, по данным УкрГМЦ, уровень средней декадной температуры почти на всей территории страны соответствовал климатической норме конца марта.

Уточняется, что похожие погодные условия в начале марта в Украине отмечались ранее в 2023 и 2024 годах, а теплее всего было в этот период в 2020 году.

Почему март принес дефицит осадков

Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что в течение первой декады текущего марта, погоду определяло поле повышенного атмосферного давления (антициклон).

Именно вследствие этого отмечался дефицит осадков.

Указывается, что малоактивные атмосферные фронты обусловили лишь слабые осадки (преимущественно в восточных и западных областях) в виде:

мокрого снега;

дождя;

мороси.

Агрометеорологические условия первой декады марта 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Старт постепенного восстановления вегетации растений

Вследствие стремительного повышения температур с начала марта, переход среднесуточной температуры воздуха через +5°С - в сторону повышения - почти на всей территории страны состоялся 3-10 марта.

Отмечается, что это - "на 2-3 недели раньше средних многолетних сроков".

В УкрГМЦ добавили, что такие температурные условия способствовали:

постепенному восстановлению вегетации зимующих культур;

развитию весенних процессов.

В каких областях озимые окончательно "проснулись"

Украинцам рассказали, что в южных областях достаточно высокие температуры воздуха обусловили подсыхание и прогрев верхних слоев почвы.

Это позволило начать выборочные весенне-полевые работы.

Сообщается также, что по состоянию на 10 марта озимые культуры - рожь, ячмень и пшеница - возобновили вегетацию:

в южных областях Украины;

в отдельных районах западных областей.

"Посевы находились в фазах кущения, образования узловых корней, 3-го листа, на отдельных площадях - всходов. Состояние посевов оценивалось как преимущественно хорошее", - поделились эксперты.

Между тем на остальных площадях растения озимых культур еще находились (на тот момент) в состоянии неглубокого зимнего покоя.