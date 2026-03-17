Весна опережает график: где в Украине уже "проснулись" озимые и в каком они состоянии

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели погодные итоги за первую декаду марта и рассказали, в каких областях озимые культуры начали "просыпаться" раньше, чем обычно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы УкрГМЦ в Facebook.
Главное:
Согласно информации экспертов, в течение первой декады марта 2026 года в Украине наблюдалась:
Отмечается, что средние суточные температуры воздуха были выше нормы на 2-6°С.
В целом, по данным УкрГМЦ, уровень средней декадной температуры почти на всей территории страны соответствовал климатической норме конца марта.
Уточняется, что похожие погодные условия в начале марта в Украине отмечались ранее в 2023 и 2024 годах, а теплее всего было в этот период в 2020 году.
Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что в течение первой декады текущего марта, погоду определяло поле повышенного атмосферного давления (антициклон).
Именно вследствие этого отмечался дефицит осадков.
Указывается, что малоактивные атмосферные фронты обусловили лишь слабые осадки (преимущественно в восточных и западных областях) в виде:
Вследствие стремительного повышения температур с начала марта, переход среднесуточной температуры воздуха через +5°С - в сторону повышения - почти на всей территории страны состоялся 3-10 марта.
Отмечается, что это - "на 2-3 недели раньше средних многолетних сроков".
В УкрГМЦ добавили, что такие температурные условия способствовали:
Украинцам рассказали, что в южных областях достаточно высокие температуры воздуха обусловили подсыхание и прогрев верхних слоев почвы.
Это позволило начать выборочные весенне-полевые работы.
Сообщается также, что по состоянию на 10 марта озимые культуры - рожь, ячмень и пшеница - возобновили вегетацию:
"Посевы находились в фазах кущения, образования узловых корней, 3-го листа, на отдельных площадях - всходов. Состояние посевов оценивалось как преимущественно хорошее", - поделились эксперты.
Между тем на остальных площадях растения озимых культур еще находились (на тот момент) в состоянии неглубокого зимнего покоя.
Напомним, ранее мы рассказывали, урожай каких озимых попал под удар непогоды в Украине в середине февраля.
Кроме того, мы объясняли, какая сейчас стоимость "борщевого набора" и что будет с ценами в Украине на тепличные овощи.
Читайте также, что известно о климатической характеристике марта в Украине в целом.