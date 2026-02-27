Весна на пороге: где в Украине на выходных вместо теплых курток готовить резиновые сапоги
Последний день зимы и начало весны принесут в Украину тепло, однако вместе с ним придут и определенные риски. В некоторых локациях вероятен существенный подъем уровня воды, тогда как в горах - сохраняется снеголавинная опасность.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Главное:
- Синоптическое спокойствие: выходные в Украине ожидаются без осадков, но с переменной облачностью.
- Температурные контрасты: днем прогнозируют весеннее тепло, однако ночью еще будет держаться небольшой мороз.
- Опасность на дорогах: водителей предупреждают о туманах в некоторых областях и гололедице.
- Гидрологические риски: из-за оттепели в некоторых локациях возможны подтопления частных участков и домов, в горах - значительная лавинная опасность.
Какой будет погода в Украине на выходных
Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ, синоптическая ситуация в Украине в период с 28 февраля по 2 марта будет спокойной.
Соответствующей будет и погода, которую будет предопределять поле высокого атмосферного давления.
"Осадков не ждем", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Ветер в течение выходных дней будет умеренной скорости, с юго-западного направления (хотя и будет меняться на северо-западный).
На высотах над Украиной будет располагаться преимущественно прохладная воздушная масса.
Между тем температура вблизи земной поверхности будет значительно зависеть от облачности:
- ночью синоптики рассчитывают на небольшой минус (несколько прохладнее - на востоке страны и в Карпатах);
- днем - небольшой плюс (теплее, как обычно, на западе и юге страны).
Так ночью специалисты прогнозируют от 1 градуса тепла до 6 градусов мороза (при этом ближайшей ночью в Карпатах и на востоке - около 7-12 мороза).
Днем по Украине ожидается около 0-7 градусов тепла. На западе и юге страны - от 6 до 13 градусов со знаком плюс.
В субботу (28 февраля) ночью и утром местами возможен туман:
- в большинстве центральных областей;
- в Сумской области;
- в Харьковской области.
На дорогах страны (кроме юга и Закарпатья) - местами гололедица.
Ветер - юго-западный, а в восточных и южных областях - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Прогноз погоды по территории Украины на сутки 28 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать завтра в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области погода завтра ожидается с переменной облачностью, без осадков.
На дорогах ночью и утром - местами гололедица.
Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью - от 3 до 5 градусов мороза;
- днем - от 2 до 4 градусов тепла.
Температура воздуха по области:
- ночью - от 1 до 6 градусов мороза;
- днем - от 0 до 5 градусов тепла.
Прогноз погоды на 28 февраля по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Где вероятны опасные гидрологические явления
Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные гидрологические явления вероятны в течение 27 февраля - 2 марта на реке Тилигул возле поста "Березовка" (в Одесской области).
Там будет удерживаться вода на пойме и прирусловых территориях - с обтоплением частных усадеб и домов в городе Березовка.
"І уровень опасности - желтый", - сообщили специалисты.
Кроме того, возможно достижение отметки частичного затопления частных домов в селе Викторовка Березовского района Одесской области.
"II уровень опасности - оранжевый", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Между тем на высокогорье Закарпатской области в связи с оттепелью ожидается значительная снеголавинная опасность.
Речь идет о третьем уровне, оранжевом.
