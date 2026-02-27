Весна на порозі: де в Україні на вихідних замість теплих курток готувати гумові чоботи
Останній день зими і початок весни принесуть в Україну тепло, проте разом із ним прийдуть і певні ризики. У деяких локаціях ймовірний суттєвий підйом рівня води, тоді як у горах - зберігається сніголавинна небезпека.
Головне:
- Синоптичний спокій: вихідні в Україні очікуються без опадів, але з мінливою хмарністю.
- Температурні контрасти: вдень прогнозують весняне тепло, проте вночі ще триматиметься невеликий мороз.
- Небезпека на дорогах: водіїв попереджають про тумани в деяких областях та ожеледицю.
- Гідрологічні ризики: через відлигу в деяких локаціях можливі підтоплення приватних ділянок і будинків, у горах - значна лавинна небезпека.
Якою буде погода в Україні на вихідних
Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, синоптична ситуація в Україні у період з 28 лютого до 2 березня буде спокійною.
Відповідною буде й погода, яку зумовлюватиме поле високого атмосферного тиску.
"Опадів не чекаємо", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Вітер впродовж вихідних днів буде помірної швидкості, з південно-західного напрямку (хоча й змінюватиметься на північно-західний).
На висотах над Україною розташовуватиметься переважно прохолодна повітряна маса.
Тим часом температура поблизу земної поверхні значно залежатиме від хмарності:
- вночі синоптики розраховують на невеликий мінус (дещо прохолодніше - на сході країни та у Карпатах);
- вдень - невеликий плюс (тепліше, як зазвичай, на заході та півдні країни).
Так вночі фахівці прогнозують від 1 градуса тепла до 6 градусів морозу (при цьому найближчої ночі у Карпатах та на сході - близько 7-12 морозу).
Вдень по Україні очікується близько 0-7 градусів тепла. На заході та півдні країни - від 6 до 13 градусів зі знаком плюс.
В суботу (28 лютого) вночі та вранці подекуди можливий туман:
- у більшості центральних областей;
- у Сумській області;
- у Харківській області.
На дорогах країни (крім півдня та Закарпаття) - місцями ожеледиця.
Вітер - південно західний, а у східних та південних областях - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Прогноз погоди по території України на добу 28 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати завтра у Києві та області
По території міста Києва та Київської області погода завтра очікується з мінливою хмарністю, без опадів.
На дорогах вночі та вранці - місцями ожеледиця.
Вітер - південно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря в Києві:
- вночі - від 3 до 5 градусів морозу;
- вдень - від 2 до 4 градусів тепла.
Температура повітря по області:
- вночі - від 1 до 6 градусів морозу;
- вдень - від 0 до 5 градусів тепла.
Прогноз погоди на 28 лютого по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Де ймовірні небезпечні гідрологічні явища
Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні гідрологічні явища ймовірні впродовж 27 лютого - 2 березня на річці Тилігул біля поста "Березівка" (в Одеській області).
Там утримуватиметься вода на заплаві та прируслових територіях - з обтопленням приватних садиб та будинків у місті Березівка.
"І рівень небезпеки - жовтий", - повідомили фахівці.
Крім того, можливе досягнення відмітки часткового затоплення приватних будинків у селі Вікторівка Березівського району Одеської області.
"ІІ рівень небезпеки - помаранчевий", - наголосили в УкрГМЦ.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом на високогір'ї Закарпатської області у зв'язку з відлигою очікується значна сніголавинна небезпека.
Йдеться про третій рівень, помаранчевий.
