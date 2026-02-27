ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Весна на порозі: де в Україні на вихідних замість теплих курток готувати гумові чоботи

П'ятниця 27 лютого 2026 16:38
Весна на порозі: де в Україні на вихідних замість теплих курток готувати гумові чоботи У деяких областях весняне потепління на вихідних несе свої ризики (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Останній день зими і початок весни принесуть в Україну тепло, проте разом із ним прийдуть і певні ризики. У деяких локаціях ймовірний суттєвий підйом рівня води, тоді як у горах - зберігається сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

Головне:

  • Синоптичний спокій: вихідні в Україні очікуються без опадів, але з мінливою хмарністю.
  • Температурні контрасти: вдень прогнозують весняне тепло, проте вночі ще триматиметься невеликий мороз.
  • Небезпека на дорогах: водіїв попереджають про тумани в деяких областях та ожеледицю.
  • Гідрологічні ризики: через відлигу в деяких локаціях можливі підтоплення приватних ділянок і будинків, у горах - значна лавинна небезпека.

Якою буде погода в Україні на вихідних

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, синоптична ситуація в Україні у період з 28 лютого до 2 березня буде спокійною.

Відповідною буде й погода, яку зумовлюватиме поле високого атмосферного тиску.

"Опадів не чекаємо", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Вітер впродовж вихідних днів буде помірної швидкості, з південно-західного напрямку (хоча й змінюватиметься на північно-західний).

На висотах над Україною розташовуватиметься переважно прохолодна повітряна маса.

Тим часом температура поблизу земної поверхні значно залежатиме від хмарності:

  • вночі синоптики розраховують на невеликий мінус (дещо прохолодніше - на сході країни та у Карпатах);
  • вдень - невеликий плюс (тепліше, як зазвичай, на заході та півдні країни).

Так вночі фахівці прогнозують від 1 градуса тепла до 6 градусів морозу (при цьому найближчої ночі у Карпатах та на сході - близько 7-12 морозу).

Вдень по Україні очікується близько 0-7 градусів тепла. На заході та півдні країни - від 6 до 13 градусів зі знаком плюс.

В суботу (28 лютого) вночі та вранці подекуди можливий туман:

  • у більшості центральних областей;
  • у Сумській області;
  • у Харківській області.

На дорогах країни (крім півдня та Закарпаття) - місцями ожеледиця.

Вітер - південно західний, а у східних та південних областях - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Весна на порозі: де в Україні на вихідних замість теплих курток готувати гумові чоботиПрогноз погоди по території України на добу 28 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати завтра у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра очікується з мінливою хмарністю, без опадів.

На дорогах вночі та вранці - місцями ожеледиця.

Вітер - південно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві:

  • вночі - від 3 до 5 градусів морозу;
  • вдень - від 2 до 4 градусів тепла.

Температура повітря по області:

  • вночі - від 1 до 6 градусів морозу;
  • вдень - від 0 до 5 градусів тепла.

Весна на порозі: де в Україні на вихідних замість теплих курток готувати гумові чоботиПрогноз погоди на 28 лютого по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де ймовірні небезпечні гідрологічні явища

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні гідрологічні явища ймовірні впродовж 27 лютого - 2 березня на річці Тилігул біля поста "Березівка" (в Одеській області).

Там утримуватиметься вода на заплаві та прируслових територіях - з обтопленням приватних садиб та будинків у місті Березівка.

"І рівень небезпеки - жовтий", - повідомили фахівці.

Крім того, можливе досягнення відмітки часткового затоплення приватних будинків у селі Вікторівка Березівського району Одеської області.

"ІІ рівень небезпеки - помаранчевий", - наголосили в УкрГМЦ.

Весна на порозі: де в Україні на вихідних замість теплих курток готувати гумові чоботиПопередження про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом на високогір'ї Закарпатської області у зв'язку з відлигою очікується значна сніголавинна небезпека.

Йдеться про третій рівень, помаранчевий.

Нагадаємо, раніше мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь та повідомили, скільки населених пунктів перебувають у зоні ризику.

Тим часом ми розповідали, що через різке потепління лід на водоймах стає критично небезпечним і може принести біду без жодного попереджувального тріску.

Тож кожному важливо знати, як діяти, якщо людина провалась під лід.

Читайте також, яка небезпека під час відлиги - неочевидна.

