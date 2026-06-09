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Трамп обвинил Иран в уничтожении вертолета Apache и пообещал ответ

20:05 09.06.2026 Вт
2 мин
Что делал американский вертолет над Ормузом?
aimg Валерий Ульяненко
Трамп обвинил Иран в уничтожении вертолета Apache и пообещал ответ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что военный вертолет AH-64 Apache, который разбился в районе Ормузского пролива, был сбит Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social.

"Меня только что проинформировали наши великие военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, который выполнял патрулирование над Ормузским проливом", - говорится в заметке.

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Американский президент отметил, что на борту вертолета находились два пилота - оба не пострадали в результате инцидента.

В то же время Трамп подчеркнул, что США должны ответить на эту атаку.

Корреспондент Axios Барак Равид рассказал, что в результате расследования было установлено, что авария Apache произошла в результате столкновения с иранским беспилотником.

По словам американского чиновника, до сих пор не установлено, было ли это столкновение преднамеренным.

Что предшествовало

NYT сообщило, что 8 июня вблизи Ормузского пролива разбился американский боевой вертолет AH-64 Apache. Уничтожение этой техники стало первым с начала войны с Ираном.

Американский президент подтвердил факт аварии и заявил об успешной спасательной операции. До сих пор точные причины падения не были известны.

Напомним, в начале операции в Ираке ежедневные расходы США достигали около полумиллиарда долларов. Текущие убытки Вашингтона от ударов Тегерана могут быть значительно больше, в зависимости от типа техники, которая находилась на атакованных американских объектах.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что взгляды Вашингтона и Иерусалима по иранскому вопросу расходятся. Для Соединенных Штатов главным приоритетом и в дальнейшем остается подписание ядерного соглашения с Тегераном.

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