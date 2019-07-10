Верховний суд розблокував велику приватизацію

Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

Уряд зможе призначити інвестиційних радників для приватизації п'яти компаній

Фонд державного майна виграв касацію, яка розблокувала затвердження Кабінетом міністрів інвестиційних радників на Одеський припортовий завод, вугільну компанію "Краснолиманська", завод "Електроважмаш", "Індар" та Об’єднану гірничо-хімічну компанію. Про це повідомив в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, суд скасував забезпечення у позові "Грант Торнтон", який фактично на рік заблокував процес великої приватизації, забороняючи уряду затверджувати відібраних інвестиційних радників.

Після цього 8 липня Фонд держмайна надіслав до МЕРТу на погодження проект розпорядження Кабміну про затвердження інвестиційних радників, і коли буде погодження від МЕРТу і Міністерства юстиції, цей проект можна буде виносити на засідання уряду, повідомив Трубаров.

"Так, сама справа з оскарження результатів відбору інвестрадників триває, але з’явилася можливість розпочати підготовку цих підприємств до приватизації", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці липня 2018 року були визначені радники з приватизації:

ОПЗ - радник Pericles Global Advisory в складі консорціуму з White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine та SARS Сapital.

"Вугільна компанія "Краснолиманська" - радник "Конкорд Консалтинг" в складі консорціуму KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

"Завод "Електроважмаш" - радник "KPMG Україна" в складі консорціуму Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting.

"Об‘єднана гірничо-хімічна компанія" - радник "BDO корпоративні фінанси" в складі консорціуму Baker Tilly Ukraine, ASSET EXPERTISЕ, Інноваційний центр "Екосистема",

"Індар" - радник "Конкорд Консалтинг" в складі консорціуму Kreston GCG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

Як повідомляло РБК-Україна, у Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" повинні були відбутися у першій половині 2019 року.