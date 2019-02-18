Керівник ФДМ анонсував приватизацію одного об'єкта вже навесні

Фото: Президент-готель (wikipedia.org)

До приватизації готується київський "Президент-готель"

Приватизація київського "Президент-готелю" має відбутися навесні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в.о. керівника ФДМ Віталія Трубарова у Facebook.

Трубаров розповів, що він зустрівся з інвестиційним радником, який готує готель до приватизації - "Конкорд Консалтинг". За його даними, підготовка триває, проводиться необхідний дью дилідженс (фінансовий, юридичний, технічний), йде підготовка даних для delta room.

"Також обговорили питання можливих стартових умов аукціону та коло потенційних інвесторів", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці липня 2018 року радники з приватизації шести об'єктів. Реалізацією вугільної компанії "Краснолиманська", "Президент-готелю" і "Індару" повинен займатися "Конкорд Консалтинг" у складі консорціуму KPMG, "Бюро Маркуса" і Redcliffe Partners. За продаж Одеського припортового відповідає Pericles Global Advisory разом з White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine і SARS Сapital. Для приватизації "Електроважмашу" був відібраний радник "KMPG Україна" у складі консорціуму Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting. Продаж ОГХК буде супроводжувати "BDO корпоративні фінанси" разом з Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine і Asset Expertise.

Але зараз з цих шести активів до приватизації готується тільки "Президент-готель". За даними РБК-Україна, Фонд держмайна планує продати його вже цієї весни. Для решти об'єктів Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив уряду затверджувати інвестиційних радників. Сталося це в рамках позову компанії "Грант Торнтон" і юридичної фірми "Маршаллер і партнери" до ФДМ з вимогою скасувати результати конкурсів.