Верховный суд разблокировал большую приватизацию

Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

Правительство сможет назначить инвестиционных советников для приватизации пяти компаний

Фонд государственного имущества выиграл кассацию, которая разблокировала утверждение Кабинетом министров инвестиционных советников на Одесский припортовый завод, угольную компанию "Краснолиманская", завод "Электротяжмаш", "Индар" и Объединенную горно-химическую компанию. Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

По его данным, суд отменил обеспечение в иске "Грант Торнтон", который фактически на год заблокировал процесс большой приватизации, запрещая правительству утверждать отобранных инвестиционных советников.

После этого 8 июля Фонд госимущества направил в МЭРТ на согласование проект распоряжения Кабмина об утверждении инвестиционных советников, и когда будет согласование от МЭРТа и Министерства юстиции, этот проект можно будет выносить на заседание правительства, сообщил Трубаров.

"Так, само дело по обжалованию результатов отбора инвестсоветников продолжается, но появилась возможность начать подготовку этих предприятий к приватизации", - добавил он.

Напомним, в конце июля 2018 года были определены советники по приватизации:

ОПЗ - советник Pericles Global Advisory в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital.

"Угольная компания "Краснолиманская" - советник "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

"Завод "Электротяжмаш" - советник "KPMG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting.

"Объединенная горно-химическая компания" советник "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker Tilly Ukraine, ASSET EXPERTISЕ, Инновационный центр "Экосистема",

"Индар" - советник "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума Kreston GCG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

Как сообщало РБК-Украина, в Меморандуме с МВФ содержится норма о приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны были состояться в первой половине 2019 года.