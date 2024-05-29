Мир за 24 часа, дело против Байдена, депортация мигрантов. Что Трамп обещает перед выборами

Мир в Украине за 24 часа, преследование Джо Байдена, отказ защищать Европу, депортация мигрантов, 60% тарифа на китайские товары – РБК-Украина собрало самые громкие обещания Дональда Трампа, с которыми он идет на президентские выборы в США.

Перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом пугает многих как в мире, так и в самих США. Во многом этому способствует и сам кандидат-республиканец, раздавая массу пугающих обещаний во время кампании. РБК-Украина приводит наиболее резонансные из них.

Содержание

Депортация мигрантов

Преследование Байдена и чистки госаппарата

Закончить войну в Украине за 24 часа

Не защищать страны НАТО от России

Универсальный таможенный тариф

Депортация мигрантов

Тема миграции стала ключевой в президентской кампании Трампа. Он обещает "прекратить вторжение через нашу южную границу" (с Мексикой), а также провести "самую большую депортацию в американской истории". По словам кандидата, речь может идти о 15-20 миллионах человек. Причем речь идет не только о тех, кто находится в США нелегально – выгонять из страны Трамп предлагает и легальных мигрантов, если они проявляют "симпатии к джихадистам". Также Трамп обещает возобновить почти абсолютный запрет на миграцию в США гражданам нескольких стран, в основном мусульманских.

На успешные для себя выборы-2016 Трамп тоже шел с миграционной повесткой, обещая самые жесткие меры по борьбе с нелегалами, постройку стены на границе с Мексикой и т.д. Фактически же за время его каденции из страны было депортировано даже меньше мигрантов, чем за каждый из двух сроков его предшественника Барака Обамы.

Преследование Байдена и чистки госаппарата

В случае избрания Трамп прямо угрожает серьезными проблемами действующему президенту и конкуренту на выборах Джо Байдену. "Я назначу настоящего специального прокурора, который будет преследовать самого коррумпированного президента в истории Соединённых Штатов Америки, Джо Байдена, и всю преступную семью Байденов", – заявляет Трамп.

Кроме того, он обещает комплекс мер по борьбе с "глубинным государством" – полную перезагрузку всего госаппарата. Трамп планирует уволить десятки тысяч госслужащих из исполнительной власти. Созданный группой влиятельных консерваторов "Проект 2025" – план перезагрузки государственного механизма США после победы Трампа – предусматривает замену этих чиновников на идеологически "правильных" консерваторов.

Оппоненты Трампа открыто говорят о том, что он планирует установить в США персональную диктатуру христианско-консервативно-националистического толка, опираясь на свободное толкование американской конституции, которая якобы дает президенту США абсолютный контроль над исполнительной ветвью власти. Сам Трамп заявлял о желании стать "диктатором на первый день в должности" – потом он сказал, что это была всего лишь шутка.

Закончить войну в Украине за 24 часа

Одно из наиболее размытых обещаний Трампа – "закончить войну в Украине за один день, за 24 часа". Многократные попытки журналистов выяснить, как именно он собирается это сделать, оказались безуспешными: Трамп лишь сообщил, что планирует "сказать определенные вещи" Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

Согласно наиболее распространенной версии, которая ходит как в США, так и в Украине, в общих чертах план Трампа может выглядеть так: он будет стремиться плюс-минус зафиксировать границу на текущей линии соприкосновения между российскими и украинскими войсками. При этом Киеву Трамп будет угрожать полным прекращение помощи, а Москве – напротив, резким ее увеличением в случае, если РФ не пойдет на условия Вашингтона. Очевидно, в плане Трампа предполагается, что как минимум часть территории Украины будет "зафиксирована" за страной-агрессором. По крайней мере, его публичные комментарии последних десяти лет показывают, что силовое перекраивание границ Украины Трамп видит вполне допустимым.

РБК-Украина слышало и другую версию "плана Трампа по Украине": у Трампа на самом деле нет никакого плана, и он начнет составлять его только когда и если победит на выборах.

Не защищать страны НАТО от России

"Европа должна платить", – этот принцип Трамп распространяет на многие международные вопросы, от оказания помощи Украине до взаимодействия внутри НАТО. В феврале Трамп вызвал переполох в Европе, пересказав свой разговор с неким главой европейского государства, которому он сказал: "Вы не платите? Я не буду вас защищать" – и дав понять, что придерживается того же подхода.

Речь о том, что страны Европы, по мнению Трампа, не должны полагаться на США в вопросах обороны, а увеличивать собственные затраты на оборону ("платить"). В одном из выступлений Трамп пошел еще дальше, заявив, что "будет подстрекать Россию делать все, что она захочет" (с европейскими странами).

В американских СМИ давно обсуждается вопрос о том, не выведет ли Трамп свою страну из НАТО в случае победы на выборах – он неоднократно делал размытые намеки на этот счет. В целом, позиция кандидата-республиканца сводится к тому, что США останутся в Альянсе при одном условии – "если Европа будет платить по счетам".

Универсальный таможенный тариф

Трамп обещает в случае победы вести крайне протекционистскую политику, ограждая американский рынок от дешевого зарубежного импорта. В частности, он предлагает ввести универсальный тариф в 10% почти на все ввозимые в США товары. В вопросе китайских товаров Трамп занимает еще более жесткую позицию – он допускает введение более чем 60%-го таможенного тарифа на продукцию из КНР.

По мнению многих, как американских консерваторов, так и либералов, реализация таких идей не только нанесет огромный ущерб мировой торговле, но и значительно повысит стоимость множества товаров для самих американцев.

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В более короткой перспективе едва ли не самую большую угрозу представляет то, что Трамп как раз не обещает сделать – а именно, признать свое поражение на выборах, если такое случится. "Если все пройдет нечестно, тогда придется бороться за права страны", – заявил он.

Очевидно, критерием "честности" выборов будет мнение самого Трампа. В прошлый раз, после выборов-2020, уверенность Трампа в фальсификациях, благодаря которым у него "украли победу" (что не подкреплено фактами), в конечном счете привела к кровопролитному штурму Капитолия его радикальными сторонниками. Очевидно, и этот раз кандидат-республиканец не собирается останавливаться ни перед чем.