Комитет Рады поддержал законопроект о переименовании копеек на шаги

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона о переименовании копеек на шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Даниила Гетманцева в Telegram .

"Рекомендовали Верховной Раде для принятия за основу и в целом фундаментальную и сногсшибательную реформу о переименовании копейки в шаг", - говорится в его публикации.

Будет заменена только одна монета, которая находится в обращении, - 50 "шагов". Сейчас в украинском обращении находится почти 1 млрд 400 млн таких монет. При этом Нацбанку ежегодно необходимо их дочеканивать, чтобы поддерживать качество наличного обращения.

Исторический контекст

Шаг происходит от староукраинского "сяг" - шаг или от слова "шеляг". Это название широко встречается в произведениях Шевченко, Леси Украинки, Котляревского и других классиков.

В 1918 году Центральная Рада даже выпускала разменные деньги номиналом 10-50 шагов. Они находились в обращении до 1919 года, но были отменены большевиками.