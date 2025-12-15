Комитет Рады поддержал законопроект о переименовании копеек на шаги
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона о переименовании копеек на шаги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Даниила Гетманцева в Telegram.
"Рекомендовали Верховной Раде для принятия за основу и в целом фундаментальную и сногсшибательную реформу о переименовании копейки в шаг", - говорится в его публикации.
Будет заменена только одна монета, которая находится в обращении, - 50 "шагов". Сейчас в украинском обращении находится почти 1 млрд 400 млн таких монет. При этом Нацбанку ежегодно необходимо их дочеканивать, чтобы поддерживать качество наличного обращения.
Исторический контекст
Шаг происходит от староукраинского "сяг" - шаг или от слова "шеляг". Это название широко встречается в произведениях Шевченко, Леси Украинки, Котляревского и других классиков.
В 1918 году Центральная Рада даже выпускала разменные деньги номиналом 10-50 шагов. Они находились в обращении до 1919 года, но были отменены большевиками.
Замена копеек на шаги
Напомним, глава Нацбанка Андрей Пышный недавно заявил, что Украина заменит текущее название разменной монеты с "копеек" на "шаги" в текущем году. Он отметил, что этот шаг "станет последним в отходе от символического доминирования России".
Пышный рассказал, что заимствованное из русского название "копейка" используют только в трех постсоветских странах: Украине, России и Беларуси.
Национальный банк уже подтвердил планы по дочеканиванию следующего тиража монет в 50 копеек уже "шагами". Это произойдет после того, как решение будет принято Верховной Радой.
Отметим, Национальный банк Украины инициировал замену названия разменных монет с "копейка" на "шаг" в сентябре прошлого года. Этот шаг нужен для восстановления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций.