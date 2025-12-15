ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Комитет Рады поддержал законопроект о переименовании копеек на шаги

Украина, Понедельник 15 декабря 2025 15:32
UA EN RU
Комитет Рады поддержал законопроект о переименовании копеек на шаги Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона о переименовании копеек на шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Даниила Гетманцева в Telegram.

"Рекомендовали Верховной Раде для принятия за основу и в целом фундаментальную и сногсшибательную реформу о переименовании копейки в шаг", - говорится в его публикации.

Будет заменена только одна монета, которая находится в обращении, - 50 "шагов". Сейчас в украинском обращении находится почти 1 млрд 400 млн таких монет. При этом Нацбанку ежегодно необходимо их дочеканивать, чтобы поддерживать качество наличного обращения.

Исторический контекст

Шаг происходит от староукраинского "сяг" - шаг или от слова "шеляг". Это название широко встречается в произведениях Шевченко, Леси Украинки, Котляревского и других классиков.

В 1918 году Центральная Рада даже выпускала разменные деньги номиналом 10-50 шагов. Они находились в обращении до 1919 года, но были отменены большевиками.

Замена копеек на шаги

Напомним, глава Нацбанка Андрей Пышный недавно заявил, что Украина заменит текущее название разменной монеты с "копеек" на "шаги" в текущем году. Он отметил, что этот шаг "станет последним в отходе от символического доминирования России".

Пышный рассказал, что заимствованное из русского название "копейка" используют только в трех постсоветских странах: Украине, России и Беларуси.

Национальный банк уже подтвердил планы по дочеканиванию следующего тиража монет в 50 копеек уже "шагами". Это произойдет после того, как решение будет принято Верховной Радой.

Отметим, Национальный банк Украины инициировал замену названия разменных монет с "копейка" на "шаг" в сентябре прошлого года. Этот шаг нужен для восстановления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даниил Гетманцев Монеты
Новости
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе