В Кабмине и ОП ожидаются кадровые перестановки, - источники

На этой неделе ожидаются многочисленные кадровые перестановки в Кабинете министров. Ротации возможны и в Офисе президента.

Об этом сообщают несколько собеседников РБК-Украина в парламенте.

В частности, нынешние руководители Минкультуры, Минветеранов и Минспорта могут быть назначены полноценными министрами.

Также на вакантную должность главы Минрегиона могут назначить замглавы ОП Алексея Кулебу, а руководителя "Нафтогаза" Алексея Чернышова - на пост главы Мининфраструктуры. Обсуждается также возможный уход Ростислава Шурмы с поста замглавы ОП, на его место может быть назначен нынешний руководитель Минстратпрома Александр Камышин.

На этом перестановки в Кабмине могут не закончиться. По словам источников РБК-Украина, постов могут лишиться главы МИД, Минюста, Минэкологии, а также вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук.

Как ожидается, финальное решение на Банковой будет принято сегодня. Завтра состоится заседание фракции СН, на котором его огласят депутатам, в среду же пройдет и серия увольнений в Кабмине. За назначение новых министров депутаты возьмутся в четверг.