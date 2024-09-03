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В Кабмине и ОП ожидаются кадровые перестановки, - источники

Вторник 03 сентября 2024 13:09
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В Кабмине и ОП ожидаются кадровые перестановки, - источники Фото: Кабмин ожидает ряд кадровых изменений, ротации возможны и в ОП (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

На этой неделе ожидаются многочисленные кадровые перестановки в Кабинете министров. Ротации возможны и в Офисе президента.

Об этом сообщают несколько собеседников РБК-Украина в парламенте.

В частности, нынешние руководители Минкультуры, Минветеранов и Минспорта могут быть назначены полноценными министрами.

Также на вакантную должность главы Минрегиона могут назначить замглавы ОП Алексея Кулебу, а руководителя "Нафтогаза" Алексея Чернышова - на пост главы Мининфраструктуры. Обсуждается также возможный уход Ростислава Шурмы с поста замглавы ОП, на его место может быть назначен нынешний руководитель Минстратпрома Александр Камышин.

На этом перестановки в Кабмине могут не закончиться. По словам источников РБК-Украина, постов могут лишиться главы МИД, Минюста, Минэкологии, а также вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук.

Как ожидается, финальное решение на Банковой будет принято сегодня. Завтра состоится заседание фракции СН, на котором его огласят депутатам, в среду же пройдет и серия увольнений в Кабмине. За назначение новых министров депутаты возьмутся в четверг.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей недавней пресс-конференции сообщил, что обсуждает с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможные кадровые изменения в правительстве. В частности, он заявил о необходимости решить вопрос с большим количеством исполняющих обязанности министров в Кабмине.

Добавим, что история с возможными кадровыми изменениями в Кабмине тянется уже далеко не один месяц. Из-за чего, как сообщали РБК-Украина источники, Верховной Раде приходилось переносить свои заседания, чтобы было время на согласование кадровых перестановок в правительстве.

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Дмитрий Кулеба Офис президента Ирина Верещук Алексей Чернышов Ростислав Шурма
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В Кабмине и ОП ожидаются кадровые перестановки, - источники
В Кабмине и ОП ожидаются кадровые перестановки, - источники
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