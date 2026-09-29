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Сентябрь заканчивается: какая погода будет в Украине завтра и в начале октября

17:44 29.09.2026 Вт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Сентябрь заканчивается: какая погода будет в Украине завтра и в начале октября Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 30 сентября ожидается по-осеннему теплая, хотя в нескольких регионах вероятны местами ночные заморозки. Осадков не прогнозируют в большинстве областей.

Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где 30 сентября возможен кратковременный дождь

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 30 сентября ожидается:

  • с переменной облачностью;
  • без осадков (в большинстве областей).

Днем кратковременный дождь возможен (местами):

  • на Приазовье;
  • в Крыму.

"В западных областях ночью и утром местами туман", - предупредили синоптики.

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Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в течение 30 сентября будет преобладать северо-восточный. Со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем по Украине ожидается в пределах +3…+8°С.

Несколько теплее - до +12°С - в ночные часы может быть:

  • на юге;
  • на юго-востоке.

В Карпатах прогнозируют температуру около 0 градусов по Цельсию.

В отдельных областях, согласно предупреждениям региональных центров гидрометеорологии, могут быть заморозки (ночью и утром) - до -5°С.

Тем временем температура воздуха днем - в среднем по Украине - может составлять около +15…+20°С.

Сентябрь заканчивается: какая погода будет в Украине завтра и в начале октябряОсобенности погоды в Украине в среду, 30 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с погодой по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погода в течение 30 сентября также ожидается с переменной облачностью.

Осадков в столичном регионе синоптики УкрГМЦ не прогнозируют.

Ветер обещают северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +6...+8°С;
  • по области +3...+8°С.

Температура воздуха в среду днем:

  • в Киеве +16...+18°С;
  • по области +15...+20°С.

Изменится ли синоптическая ситуация в начале октября

Исходя из прогноза экспертов Укргидрометцентра на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 1 и 2 октября - синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится.

Осадки - кратковременный дождь - предполагаются 1 октября (местами):

  • на Приазовье;
  • в Крыму.

В западных областях ночью и утром сохраняется вероятность тумана (местами).

Ветер в ближайшее время ожидается:

  • по Украине - северо-восточный;
  • на западе - восточный.

Его скорость будет составлять около 7-12 м/с.

Сентябрь заканчивается: какая погода будет в Украине завтра и в начале октябряПрогноз погоды в Украине на 30 сентября - 2 октября (скриншот: meteo.gov.ua)

Температура воздуха в этот период может составлять:

  • ночью - в среднем около +3...+9°С (на юге и юго-востоке - до +12°С);
  • днем по Украине - около +15...+21°С.

В Киеве погода в течение первых дней октября также не изменится.

В дневные часы, если посмотреть на график прогноза от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать:

  • около +17°С (в среднем) - 1 октября;
  • около +15°С (в среднем) - 2 октября.

Сентябрь заканчивается: какая погода будет в Украине завтра и в начале октябряГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

При этом средняя температура воздуха в городе ночью будет составлять в эти дни около +8°С.

Напомним, ранее мы рассказывали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада - когда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -3°С.

Кроме того, мы объясняли, почему может "врать" домашний термометр и как температуру воздуха измеряют точно.

Читайте также, как ежедневно работают синоптики УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.

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