Сентябрь заканчивается: какая погода будет в Украине завтра и в начале октября
Погода в Украине 30 сентября ожидается по-осеннему теплая, хотя в нескольких регионах вероятны местами ночные заморозки. Осадков не прогнозируют в большинстве областей.
Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Где 30 сентября возможен кратковременный дождь
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 30 сентября ожидается:
- с переменной облачностью;
- без осадков (в большинстве областей).
Днем кратковременный дождь возможен (местами):
- на Приазовье;
- в Крыму.
"В западных областях ночью и утром местами туман", - предупредили синоптики.
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Чего ждать от ветра и температуры воздуха
Ветер в течение 30 сентября будет преобладать северо-восточный. Со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью в среднем по Украине ожидается в пределах +3…+8°С.
Несколько теплее - до +12°С - в ночные часы может быть:
- на юге;
- на юго-востоке.
В Карпатах прогнозируют температуру около 0 градусов по Цельсию.
В отдельных областях, согласно предупреждениям региональных центров гидрометеорологии, могут быть заморозки (ночью и утром) - до -5°С.
Тем временем температура воздуха днем - в среднем по Украине - может составлять около +15…+20°С.
Особенности погоды в Украине в среду, 30 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Что будет с погодой по Киеву и области
По территории Киева и Киевской области погода в течение 30 сентября также ожидается с переменной облачностью.
Осадков в столичном регионе синоптики УкрГМЦ не прогнозируют.
Ветер обещают северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +6...+8°С;
- по области +3...+8°С.
Температура воздуха в среду днем:
- в Киеве +16...+18°С;
- по области +15...+20°С.
Изменится ли синоптическая ситуация в начале октября
Исходя из прогноза экспертов Укргидрометцентра на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 1 и 2 октября - синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится.
Осадки - кратковременный дождь - предполагаются 1 октября (местами):
- на Приазовье;
- в Крыму.
В западных областях ночью и утром сохраняется вероятность тумана (местами).
Ветер в ближайшее время ожидается:
- по Украине - северо-восточный;
- на западе - восточный.
Его скорость будет составлять около 7-12 м/с.
Прогноз погоды в Украине на 30 сентября - 2 октября (скриншот: meteo.gov.ua)
Температура воздуха в этот период может составлять:
- ночью - в среднем около +3...+9°С (на юге и юго-востоке - до +12°С);
- днем по Украине - около +15...+21°С.
В Киеве погода в течение первых дней октября также не изменится.
В дневные часы, если посмотреть на график прогноза от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать:
- около +17°С (в среднем) - 1 октября;
- около +15°С (в среднем) - 2 октября.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
При этом средняя температура воздуха в городе ночью будет составлять в эти дни около +8°С.
Напомним, ранее мы рассказывали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада - когда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -3°С.
Кроме того, мы объясняли, почему может "врать" домашний термометр и как температуру воздуха измеряют точно.
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