Вербное воскресенье 2026: что означает праздник и почему на самом деле в храмах освящают "котики"
Уже завтра, 5 апреля, украинцы будут отмечать один из самых больших праздников года, известный как Вербное воскресенье. Настоящий смысл этого дня - гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Главное:
- Разные названия одного праздника: 6-е воскресенье Великого поста - не просто Вербное или Цветоносное.
- Глубина содержания: в этот день ПЦУ вспоминает о важном для всего человечества евангельском событии.
- Календарная "граница": после Вербного воскресенья начинается самая строгая перед Пасхой Страстная неделя.
- Символическая замена: украинцы идут в храмы с вербовыми веточками вместо "традиционных" пальмовых листьев.
- Богослужения ПЦУ: украинцев приглашают в храмы не только завтра, но и сегодня.
Какой праздник отмечают в Вербное воскресенье
Украинцам рассказали, что в воскресенье - 5 апреля - ПЦУ будет отмечать праздник Входа Господня в Иерусалим.
Именно его называют также:
- воскресеньем Ваий (с греческого языка βαΐα - "пальмовая ветвь");
- Вербным воскресеньем;
- воскресеньем Цветоносным.
Вербное воскресенье приходится в этом году на 5 апреля (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
В ПЦУ напомнили, что этим праздником:
- заканчивается шестая (и последняя) седмица Святой Четыредесятницы;
- начинается Страстная неделя.
О каком евангельском событии вспоминают в этот день
Согласно информации ПЦУ, об известном евангельском событии, которое вспоминают в Вербное воскресенье, подробно повествуют все четыре евангелиста.
А произошло оно весной - за шесть дней до ветхозаветной Пасхи.
"Незадолго перед этим Господь Иисус Христос совершил одно из величайших Своих чудес: воскресил праведного Лазаря, который уже четыре дня лежал во гробе", - сообщили в ПЦУ.
Отмечается, что "весть о небывалом чуде, совершенном в Вифании (недалеко от Иерусалима), облетела всю окрестность", ведь "всем хотелось видеть великого Чудотворца и Мессию".
И вот Господь, "как бы отвечая на желание народа", пошел в Иерусалим - "чтобы исполнились все пророчества о Нем как о Мессии".
"Он знает, что идет на смерть, но, идя на добровольные страдания, Господь показывает, что Он принимает их не потому, что не может защититься от врагов, но потому, что выполняет волю Отца Небесного и осознанно приносит Себя в жертву ради спасения человечества", - объяснили в ПЦУ.
Откуда взялось название "Вербное воскресенье"
На многих языках мира праздник Входа Господня в Иерусалим называется также Пальмовым воскресеньем.
Именно с листьями этого экзотического для нашей страны растения встречали когда-то Иисуса Христа жители Иерусалима (якобы держа в руках пальмовые ветви и устилая ими дорогу).
Впоследствии появилась традиция освящения зеленых ветвей, что считается символом:
- победы Христа над смертью;
- прославления той великой добровольной жертвы, которую он совершил ради человеческого спасения.
Поскольку в наших широтах в это время цветет обычно именно верба, в храмы на освящение начали приносить ее веточки.
Отсюда и происходит название - Вербное воскресенье или Цветоносное (ведь верба - первое растение, которое "просыпается" и расцветает весной).
Когда начали отмечать праздник и как это делают сейчас
"Праздник Входа Господня в Иерусалим празднуется со времен древней Церкви", - рассказали украинцам.
Уточняется, что "первые упоминания о нем известны уже с III века".
Сейчас же этот праздник - среди 12 важнейших праздников богослужебного круга.
"Накануне совершается бдение, а в день праздника - Божественная литургия по чину святителя Иоанна Златоуста", - сообщили в ПЦУ.
Отмечается, что священнослужители одеты при этом в праздничные зеленые облачения.
В завершение торжественного богослужения в день праздника Входа Господня в Иерусалим священнослужители окропляют освященной водой всех присутствующих и веточки вербы, которые верующие приносят в храм.
Следовательно, всех украинцев искренне приглашают в храмы ПЦУ - на торжественное праздничное богослужение:
- вечером субботы, 4 апреля (сегодня);
- в воскресенье, 5 апреля (завтра).
