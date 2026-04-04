ua en ru
Сб, 04 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Вербное воскресенье 2026: что означает праздник и почему на самом деле в храмах освящают "котики"

07:35 04.04.2026 Сб
4 мин
Вербовые веточки у украинцев - вместо пальмовых листьев
Ирина Костенко
Освящать в храмах вербу - распространенная среди украинцев традиция (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Уже завтра, 5 апреля, украинцы будут отмечать один из самых больших праздников года, известный как Вербное воскресенье. Настоящий смысл этого дня - гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Читайте также: Не только Страстная неделя и Пасха: какие дни апреля самые важные в календаре ПЦУ

Главное:

  • Разные названия одного праздника: 6-е воскресенье Великого поста - не просто Вербное или Цветоносное.
  • Глубина содержания: в этот день ПЦУ вспоминает о важном для всего человечества евангельском событии.
  • Календарная "граница": после Вербного воскресенья начинается самая строгая перед Пасхой Страстная неделя.
  • Символическая замена: украинцы идут в храмы с вербовыми веточками вместо "традиционных" пальмовых листьев.
  • Богослужения ПЦУ: украинцев приглашают в храмы не только завтра, но и сегодня.

Какой праздник отмечают в Вербное воскресенье

Украинцам рассказали, что в воскресенье - 5 апреля - ПЦУ будет отмечать праздник Входа Господня в Иерусалим.

Именно его называют также:

  • воскресеньем Ваий (с греческого языка βαΐα - "пальмовая ветвь");
  • Вербным воскресеньем;
  • воскресеньем Цветоносным.

Вербное воскресенье приходится в этом году на 5 апреля (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

В ПЦУ напомнили, что этим праздником:

О каком евангельском событии вспоминают в этот день

Согласно информации ПЦУ, об известном евангельском событии, которое вспоминают в Вербное воскресенье, подробно повествуют все четыре евангелиста.

А произошло оно весной - за шесть дней до ветхозаветной Пасхи.

"Незадолго перед этим Господь Иисус Христос совершил одно из величайших Своих чудес: воскресил праведного Лазаря, который уже четыре дня лежал во гробе", - сообщили в ПЦУ.

Отмечается, что "весть о небывалом чуде, совершенном в Вифании (недалеко от Иерусалима), облетела всю окрестность", ведь "всем хотелось видеть великого Чудотворца и Мессию".

И вот Господь, "как бы отвечая на желание народа", пошел в Иерусалим - "чтобы исполнились все пророчества о Нем как о Мессии".

"Он знает, что идет на смерть, но, идя на добровольные страдания, Господь показывает, что Он принимает их не потому, что не может защититься от врагов, но потому, что выполняет волю Отца Небесного и осознанно приносит Себя в жертву ради спасения человечества", - объяснили в ПЦУ.

Откуда взялось название "Вербное воскресенье"

    На многих языках мира праздник Входа Господня в Иерусалим называется также Пальмовым воскресеньем.

    Именно с листьями этого экзотического для нашей страны растения встречали когда-то Иисуса Христа жители Иерусалима (якобы держа в руках пальмовые ветви и устилая ими дорогу).

    Впоследствии появилась традиция освящения зеленых ветвей, что считается символом:

    • победы Христа над смертью;
    • прославления той великой добровольной жертвы, которую он совершил ради человеческого спасения.

    Поскольку в наших широтах в это время цветет обычно именно верба, в храмы на освящение начали приносить ее веточки.

    Отсюда и происходит название - Вербное воскресенье или Цветоносное (ведь верба - первое растение, которое "просыпается" и расцветает весной).

    Когда начали отмечать праздник и как это делают сейчас

    "Праздник Входа Господня в Иерусалим празднуется со времен древней Церкви", - рассказали украинцам.

    Уточняется, что "первые упоминания о нем известны уже с III века".

    Сейчас же этот праздник - среди 12 важнейших праздников богослужебного круга.

    "Накануне совершается бдение, а в день праздника - Божественная литургия по чину святителя Иоанна Златоуста", - сообщили в ПЦУ.

    Отмечается, что священнослужители одеты при этом в праздничные зеленые облачения.

    В завершение торжественного богослужения в день праздника Входа Господня в Иерусалим священнослужители окропляют освященной водой всех присутствующих и веточки вербы, которые верующие приносят в храм.

    Следовательно, всех украинцев искренне приглашают в храмы ПЦУ - на торжественное праздничное богослужение:

    • вечером субботы, 4 апреля (сегодня);
    • в воскресенье, 5 апреля (завтра).

    Напомним, ранее мы рассказывали, когда праздновать Пасху-2026 католикам и православным (ПЦУ объяснила разницу в датах).

    Кроме того, украинцам сообщили, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм.

    Читайте также, правда ли, что исповедь обязательна "к Пасхе" - когда и как нужно каяться в грехах.

    Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
    Или читайте нас там, где вам удобно!
    Больше по теме:
    ПЦУ Вербное воскресенье ритуалы Церковный календарь Праздники Традиции Верование
    Новости
    Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
    Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
    Аналитика
    Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
    Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои