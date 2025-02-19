Вэнсу не понравились ответы Зеленского на выпады Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его публичную критику в адрес американского лидера Дональда Трампа и его мирных инициатив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News .

Вэнс охарактеризовал подход Зеленского как "позорный" и контрпродуктивный, подчеркнув, что такая тактика может поставить под угрозу отношения Украины с ее важнейшим союзником.

"Зеленский получает действительно плохие советы, и я не знаю, от кого. Он больше не имеет дела с Джо Байденом и администрацией Байдена. Он имеет дело с Дональдом Трампом и администрацией Трампа, - сказал Вэнс.

По его словам, "выяснять отношения с президентом США на публичной площадке - это не лучший способ иметь дело с президентом Трампом".

"Конечно, украинцы выскажут свою точку зрения. Но он нападает на единственную причину, по которой эта страна существует, публично, прямо сейчас. И это позорно. И это не то, что убедит президента Соединенных Штатов. На самом деле это будет иметь противоположный эффект", - отметил вице-президент США.

Он добавил, что разговаривал с Трампом сегодня утром, и "он невероятно сочувствует и восхищается народом Украины".

"Он хочет, чтобы убийства прекратились. Потому что он не хочет, чтобы невинные украинцы продолжали гибнуть. Он сказал, что цель администрации - положить конец конфликту. Зеленский должен отнестись к этому серьезно", - отметил Вэнс.

Он также осудил европейских политиков, которые критикуют Трампа за то, что тот предложил провести выборы в Украине.

"Идея о том, что нельзя проводить выборы во время войны, на мой взгляд, достаточно бессмысленная идея. И президент ясно дал понять, что, по его мнению, это должно произойти", - добавил вице-президент США.