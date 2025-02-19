Венсу не сподобалися відповіді Зеленського на випади Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував президента України Володимира Зеленського за його публічну критику на адресу американського лідера Дональда Трампа і його мирних ініціатив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News .

Венс охарактеризував підхід Зеленського як "ганебний" та контрпродуктивний, підкресливши, що така тактика може поставити під загрозу відносини України з її найважливішим союзником.

"Зеленський отримує дійсно погані поради, і я не знаю, від кого. Він більше не має справи з Джо Байденом і адміністрацією Байдена. Він має справу з Дональдом Трампом та адміністрацією Трампа, - сказав Венс.

За його словами, "з'ясовувати стосунки з президентом США на публічному майданчику - це не найкращий спосіб мати справу з президентом Трампом".

"Звичайно, українці висловлять свою точку зору. Але він нападає на єдину причину, через яку ця країна існує, публічно, просто зараз. І це ганебно. І це не те, що переконає президента Сполучених Штатів. Насправді це матиме протилежний ефект", - зазначив віцепрезидент США.

Він додав, що розмовляв з Трампом сьогодні вранці, і "він неймовірно співчуває і захоплюється народом України".

"Він хоче, щоб вбивства припинилися. Тому що він не хоче, щоб невинні українці продовжували гинути. Він сказав, що мета адміністрації - покласти край конфлікту. Зеленський має поставитися до цього серйозно", - зазначив Венс.

Він також засудив європейських політиків, які критикують Трампа за те, що той запропонував провести вибори в Україні.

"Ідея про те, що не можна проводити вибори під час війни, на мій погляд, досить безглузда ідея. І президент ясно дав зрозуміти, що, на його думку, це має статися", - додав віцепрезидент США.