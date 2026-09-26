ua en ru
Сб, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский призвал Трампа реализовать закон об "адских санкциях" против РФ

12:39 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Зеленский призвал Трампа реализовать закон об "адских санкциях" против РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина просит президента США Дональда Трампа реализовать закон покойного сенатора Линдси Грэма об "адских санкциях" против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Президент отметил, что важно, чтобы партнеры не забывали, что российская эскалация происходит каждый день.

По его словам, если россияне выбрали для себя наносить удары еще более жестокими, мир должен выбрать для себя более сильные ответы, чтобы война не распространялась дальше.

"Мы просим президента Трампа реализовать закон Линдси Грэмма по России и всем, кто поддерживает ее войну финансово", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина просит президента Евросовета Антониу Кошту и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен ввести дополнительные европейские санкции против России.

"Мы просим всех лидеров не исключать российских олигархов из существующих санкционных списков и в дальнейшем ограничить с террористами любую торговлю, пока Россия не остановит войну. Именно так, общими ежедневными усилиями должен приближаться мир", - подчеркнул президент.

Напомним, после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут применить "адские" санкции против России , если Кремль не сделает шагов к деэскалации войны и не покажет готовность изменить свою позицию.

В то же время Трамп заявил, что применит санкции против России , если это будет необходимо.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Евросоюз Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Санкции против России Война в Украине
Новости
Люди голодают: Сибига рассказал, как в Олешках выживают на траве и сорняках
Люди голодают: Сибига рассказал, как в Олешках выживают на траве и сорняках
Аналитика
Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность