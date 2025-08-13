Вэнс заверил, что Трамп не будет навязывать Украине мирную сделку с РФ, - NBC News

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников, что американский лидер Дональд Трамп не будет навязывать Украине мирное соглашение с Россией.

Собеседники издания добавили, что Трамп, Вэнс и другие члены американской администрации, участвовавшие в телефонном разговоре, проявили большой интерес к тому, что Украина и европейские союзники считают ключевыми моментами в дипломатических переговорах.

По словам двух немецких чиновников, Вэнс заверил Зеленского и европейских союзников во время сегодняшнего телефонного разговора, что США не будут вести переговоры с Россией о завершении войны без Украины или Европы.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в пятницу, 15 августа, состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Американский лидер заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины.

Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором достичь соглашения о прекращении огня.

Также президент США обещал, что не будет заключать с Путиным соглашения без участия Украины.

Американский лидер также считает, что для мира необходимо будет провести "обмен территориями" между Украиной и Россией.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ВСУ не выйдут из Донбасса в обмен на перемирие.

