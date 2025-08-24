RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Вэнс: россиянам пришлось признать, что Украина сохранит территориальную целостность

Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россиянам пришлось уступить некоторые свои требования. В частности Кремлю пришлось признать, что РФ не сможет установить в Киеве марионеточный режим, а Украина после войны сохранит территориальную целостность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Венса для программы Meet the Press на NBC News.

Вэнс сказал, что россиянам пришлось признать, что они не смогут установить в Киеве марионеточный режим - это было одним из основных требований и главных целей войны Кремля. Также россиянам пришлось смириться с тем, что Украина "будет иметь территориальную целостность".

"Я не говорил, что россияне уступили во всем. Но они уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это было главным требованием в начале", - отметил вице-президент.

Тем временем в России придумали новую отговорку, почему диктатор Владимир Путин убегает от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этот раз Москва обвинила западные страны.

Отметим, в МИД Украины считают, что Украина, США и европейские партнеры постепенно продвигаются в вопросе гарантий безопасности, несмотря на попытки Москвы сорвать мирный процесс. При этом глава Кремля не готов к встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не хочет выдвигать дополнительных условий для начала диалога. По словам Зеленского, украинская сторона ожидает согласования конкретной даты и места встречи. В то же время Россия продолжает выдвигать очередные условия.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраина