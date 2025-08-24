Вэнс: россиянам пришлось признать, что Украина сохранит территориальную целостность

Вэнс сказал, что россиянам пришлось признать, что они не смогут установить в Киеве марионеточный режим - это было одним из основных требований и главных целей войны Кремля. Также россиянам пришлось смириться с тем, что Украина "будет иметь территориальную целостность".

"Я не говорил, что россияне уступили во всем. Но они уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это было главным требованием в начале", - отметил вице-президент.