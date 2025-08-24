Лавров придумал очередную отговорку, почему Путин не хочет встречи с Зеленским

В России придумали новую отговорку, почему диктатор Владимир Путин убегает от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этот раз Москва обвинила западные страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу российского МИД Сергея Лаврова, которого цитируют росСМИ.

Лавров набросился с обвинениями на западные страны, которые якобы мешают переговорам между Украиной и РФ.

"Они (западные страны, - ред.) просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже "артачится" и выдвигает какие-то условия, требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего", - сказал Лавров.

Глава российского утверждает, что западные страны пытаются "нарушить тот процесс, который в целом был начат Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты". По его словам, Москва надеется, что "эти попытки будут сорваны".