Лавров придумал очередную отговорку, почему Путин не хочет встречи с Зеленским

Москва, Воскресенье 24 августа 2025 13:55
Лавров придумал очередную отговорку, почему Путин не хочет встречи с Зеленским Фото: глава российского МИДа Сергей Лавров (Getty Image)
Автор: Наталья Юрченко

В России придумали новую отговорку, почему диктатор Владимир Путин убегает от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этот раз Москва обвинила западные страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу российского МИД Сергея Лаврова, которого цитируют росСМИ.

Лавров набросился с обвинениями на западные страны, которые якобы мешают переговорам между Украиной и РФ.

"Они (западные страны, - ред.) просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже "артачится" и выдвигает какие-то условия, требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего", - сказал Лавров.

Глава российского утверждает, что западные страны пытаются "нарушить тот процесс, который в целом был начат Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты". По его словам, Москва надеется, что "эти попытки будут сорваны".

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, что после переговоров с Зеленским и лидерами Европы 18 августа президент США Дональд Трамп позвонил Путину. Тот согласился на встречу с Владимиром Зеленским, но Россия сначала хочет провести встречу в двустороннем формате.

Как отмечал американский лидер, саммит Зеленского и Путина может состояться в течение ближайших недель.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение, что диктатор решится на встречу с Зеленским. Президент Финляндии также считает, что саммит не состоится до конца августа.

В России уже придумывают отговорки, почему Путин не встретится с Зеленским. Москва говорит, что для встречи нужно "хорошо проработать вопрос".

