Венс: росіянам довелося визнати, що Україна збереже територіальну цілісність

"Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку", - зазначив віцепрезидент.