Венс: росіянам довелося визнати, що Україна збереже територіальну цілісність

Росіянам довелося поступитися деякими своїми вимогами. Зокрема Кремлю довелося визнати, що РФ не зможе встановити в Києві маріонетковий режим, а Україна після війни збереже територіальну цілісність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для програми Meet the Press на NBC News.
Венс сказав, що росіянам довелося визнати, що вони не зможуть встановити у Києві маріонетковий режим - це було однією з основних вимог та головних цілей війни Кремля. Також росіянам довелося змиритися із тим, що Україна "матиме територіальну цілісність".
"Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку", - зазначив віцепрезидент.
Тим часом у Росії вигадали нову відмовку, чому диктатор Володимир Путін тікає від зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Цього разу Москва звинуватила західні країни.
Зазначимо, в МЗС України вважають, що Україна, США та європейські партнери поступово просуваються в питанні гарантій безпеки, попри спроби Москви зірвати мирний процес. При цьому глава Кремля не готовий до зустрічі.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна не хоче висувати додаткових умов для початку діалогу. За словами Зеленського, українська сторона очікує узгодження конкретної дати та місця зустрічі. Водночас Росія продовжує висувати чергові умови.