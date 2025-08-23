ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин не готов к содержательным переговорам и встрече, - Кислица

Украина, Суббота 23 августа 2025 06:27
UA EN RU
Путин не готов к содержательным переговорам и встрече, - Кислица Фото: первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Украина, США и европейские партнеры постепенно продвигаются в вопросе гарантий безопасности, несмотря на попытки Москвы сорвать мирный процесс. В то же время глава Кремля не готов к встрече.

Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

Он отметил, что встреча в Белом доме в понедельник, где были президент Украины Владимир Зеленский, европейские лидеры и президент США Дональд Трамп - стала главным событием последних месяцев.

"Я действительно верю, что дело продвигается вперед, и продвигается постепенно... и это (встреча - ред.) важное достижение, в котором президент Трамп сыграл решающую роль", - заявил Кислица.

Отметим, что накануне ведущая NBC взяла интервью у главы российского МИД Сергея Лаврова. В том разговоре представитель РФ фактически отрицал желание главы Кремля встречаться с Зеленским, чтобы закончить войну.

Кислица в свою очередь подчеркнул, что попытки руководства РФ поставить под сомнение легитимность Зеленского как президента Украины, о чем говорил Лавров - это давно отработанное пропагандистское клише.

"Мы не должны отвлекаться на то, что говорит Лавров", - сказал представитель МИД Украины.

Кислица подчеркнул, что президент Трамп и его команда, а также руководство Украины - имеют достаточно рычагов влияния на Москву, чтобы продвинуть этот процесс вперед. В то же время он предостерег, что Москва сознательно затягивает переговорный процесс.

По его словам, РФ продолжает манипулировать США и лично Трампом. Однако считает, что постепенно администрации Соединенных Штатов все лучше понимает, что РФ манипулирует.

Кроме того, он добавил, что не видит "никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече - как двусторонней, так и трехсторонней".

Также чиновник сказал, что вопрос гарантий безопасности для Украины требует времени для подготовки согласованного проекта, над которым сейчас активно работают специалисты. Первый вариант документа может быть готов уже в начале следующей недели.

При этом Кислица отверг возможность участия РФ в решении вопросов украинской безопасности.

"Россия должна выполнить свою часть соглашения, а именно - работать в духе сотрудничества с Соединенными Штатами и европейскими партнерами Украины, которые согласуют между собой гарантии безопасности... Гарантии безопасности не предназначены для любых злонамеренных действий агрессора в будущем", - заявил первый замминистра.

Двусторонняя встреча и гарантии безопасности для Украины

Напомним, что идея двусторонней встречи между Зеленским и Путиным появилась после того, как на прошлой неделе Трамп встретился с диктатором РФ на Аляске, а затем принял в Белом доме украинского президента и европейских лидеров.

Изначально рассматривался вариант трехсторонней встречи, однако после саммита в Вашингтоне Трамп предложил, чтобы сначала Зеленский и Путин встретились один на один.

Вчера украинский лидер отметил, что Украина не хочет выдвигать дополнительных условий для начала диалога. По словам Зеленского, украинская сторона ожидает согласования конкретной даты и места встречи.

В то же время глава МИД РФ Лавров говорил, что Украина и Россия не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Он говорит, что встреча возможна только тогда, когда будет согласована повестка дня.

Состоится ли в итоге встреча Зеленского и Путина, пока что неясно.

Также важно отметить, что на переговорах на Аляске и в Вашингтоне ключевой темой была война в Украине, а точнее - варианты ее завершения и все сопутствующие факторы.

В частности, известно, что Украина, США и Европа разрабатывают гарантии безопасности для нашей страны в послевоенной жизни. Вчера Зеленский сообщил, что работа над этим продолжается ежедневно и США готовы быть частью гарантий безопасности для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин МИД Украины
Новости
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"