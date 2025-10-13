ХАМАС передал всех израильских заложников, - The Times of Israel

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным издания, у ХАМАС больше не осталось живых израильских заложников. Передача тел погибших состоится позже, отмечает телеканал.

Сейчас официальной информации о передаче от Армии обороны Израиля или Красного Креста пока нет.

Напомним, сегодня утром ХАМАС освободил группу из семи освобожденных заложников, она прибыла в пункт первичного приема на территории Израиля. В первой группе были освобождены Гали и Зив Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омри Миран, Эйтан Мор и Гай Гильбоа-Даллал.

Перед обменом ХАМАС обнародовал список из 20 имен заложников, который совпадает с израильскими данными. Среди них - Бар Куперштейн, Ев'ятар Давид, Йосеф-Хаим Охана, Сеги Кальфон, Авинатан Ор, Элкана Бохбот, Максим Херкин, Нимрод Коэн, Матан Зангаукер, Давид Кунио, Эйтан Хорн, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман, Омри Миран, Алон Охель, Гай Гильбоа-Далал, Ром Браслабски и Ариэль Конио.

Обновлено в 11:45

Израильская армия подтвердила, что вторая группа живых израильских заложников была безопасно передана Красному Кресту. По информации, полученной от Красного Креста, 13 заложников были переданы в их руки, и они находятся на пути к силам IDF и Шин Бет в районе сектора Газа.