ХАМАС передал всех израильских заложников, - The Times of Israel
Группировка ХАМАС передала вторую группу из 13 израильских заложников представителям Красного Креста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По данным издания, у ХАМАС больше не осталось живых израильских заложников. Передача тел погибших состоится позже, отмечает телеканал.
Сейчас официальной информации о передаче от Армии обороны Израиля или Красного Креста пока нет.
Напомним, сегодня утром ХАМАС освободил группу из семи освобожденных заложников, она прибыла в пункт первичного приема на территории Израиля. В первой группе были освобождены Гали и Зив Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омри Миран, Эйтан Мор и Гай Гильбоа-Даллал.
Перед обменом ХАМАС обнародовал список из 20 имен заложников, который совпадает с израильскими данными. Среди них - Бар Куперштейн, Ев'ятар Давид, Йосеф-Хаим Охана, Сеги Кальфон, Авинатан Ор, Элкана Бохбот, Максим Херкин, Нимрод Коэн, Матан Зангаукер, Давид Кунио, Эйтан Хорн, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман, Омри Миран, Алон Охель, Гай Гильбоа-Далал, Ром Браслабски и Ариэль Конио.
Обновлено в 11:45
Израильская армия подтвердила, что вторая группа живых израильских заложников была безопасно передана Красному Кресту. По информации, полученной от Красного Креста, 13 заложников были переданы в их руки, и они находятся на пути к силам IDF и Шин Бет в районе сектора Газа.
План Трампа по Сектору Газа
Мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в Секторе Газа, представленный на прошлой неделе, включает 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира" для контроля работы Палестинского комитета по управлению анклавом. С 6 октября в Египте продолжаются непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, США и Катара.
9 октября Трамп объявил о договоренности по первой фазе плана: израильские войска отойдут на новые позиции, оставив под контролем около 53% территории Сектора Газа, а ХАМАС в течение трех дней должен освободить 48 израильских заложников.
Сегодня в Египте состоится "Саммит мира в Шарм-эль-Шейхе", посвященный урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и установлению устойчивого мира в регионе. Ожидается участие лидеров более 20 государств мира.