Израиль возобновит войну против ХАМАС, "как только я скажу слово", - Трамп

Израиль может снова начать боевые действия в Секторе Газа. Такая возможность допускается, если боевики ХАМАС откажутся от разоружения.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью CNN заявил президент США Дональд Трамп.

"То, что происходит с ХАМАС, будет быстро улажено", - считает Трамп.

По словам американского лидера, возвращение 20 заложников, которых удерживал ХАМАС с 2023 года, было крайне важно.

Также Трамп добавил, что сейчас ХАМАС "зачищает банды, насильственные группировки".

Президент обратил внимание, что он изучает вопрос того, могли ли боевики казнить мирных палестинцев.

"Мы это выясним. Возможно, это и банды, и кто-то еще", - уточнил он.

Комментируя возможность того, что ХАМАС может отказаться от разоружения, Трамп ответил:

"Я думаю об этом. Израиль вернется на эти улицы, как только я скажу слово. Если Израиль сможет нанести им удар - он это сделает. Мне пришлось сдерживать их (Израиль - ред.). У меня был жесткий разговор с Биби (премьером Израиля Биньямином Нетаньяху - ред.)".

В то же время американский лидер выразил оптимизм относительно долгосрочных перспектив мира, особенно учитывая поддержку со стороны стран региона.