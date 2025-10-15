ua en ru
Нетаньяху призвал ХАМАС разоружиться или "начнется полный хаос"

Среда 15 октября 2025 09:20
Нетаньяху призвал ХАМАС разоружиться или "начнется полный хаос" Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Разоружение группировки ХАМАС является следующим шагом в рамках мирного соглашения для Газы после возвращения заложников. В случае отказа сложить оружие "начнется полный хаос".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS.

"Во-первых, ХАМАС должен сложить оружие, а во-вторых, должны убедиться, что в Газе нет заводов по производству оружия. В Газу не ввозится контрабандное оружие. Это демилитаризация", - сказал Нетаньяху.

Как подчеркнул премьер Израиля, если ХАМАС откажется выполнить эти условия, то "начнется настоящий хаос".

"Я надеюсь, что этого не произойдет. Я надеюсь, что мы сможем решить это мирным путем. Мы, безусловно, готовы к этому", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если террористическая группировка ХАМАС не откажется от своих арсеналов, разоружением этого движения займется американская сторона.

"ХАМАС разоружится, потому что сами сказали, что разоружится. А если они не разоружатся, то мы их разоружим сами", - сказал Трамп.

Что предшествовало

13 октября террористическая группировка ХАМАС освободила 20 живых заложников и передала тела погибших.

В ответ израильские власти освободили около двух тысяч палестинских заключенных.

Президент США Дональд Трамп объявил, что война в секторе Газа завершена, и вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по региону.

"Это великий день. Это совершенно новое начало, и я думаю, что такого еще никогда не было", - заявил американский президент.

Ранее Трамп представил свой 20-пунктовый план завершения войны между Израилем и ХАМАС, который предусматривает создание международного "Совета мира".

