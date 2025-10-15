Нетаньяху призвал ХАМАС разоружиться или "начнется полный хаос"

Разоружение группировки ХАМАС является следующим шагом в рамках мирного соглашения для Газы после возвращения заложников. В случае отказа сложить оружие "начнется полный хаос".

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS .

"Во-первых, ХАМАС должен сложить оружие, а во-вторых, должны убедиться, что в Газе нет заводов по производству оружия. В Газу не ввозится контрабандное оружие. Это демилитаризация", - сказал Нетаньяху.

Как подчеркнул премьер Израиля, если ХАМАС откажется выполнить эти условия, то "начнется настоящий хаос".

"Я надеюсь, что этого не произойдет. Я надеюсь, что мы сможем решить это мирным путем. Мы, безусловно, готовы к этому", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если террористическая группировка ХАМАС не откажется от своих арсеналов, разоружением этого движения займется американская сторона.

"ХАМАС разоружится, потому что сами сказали, что разоружится. А если они не разоружатся, то мы их разоружим сами", - сказал Трамп.