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Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, - NYP

Вторник 22 июля 2025 13:29
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Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, - NYP Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

США повторно выходят из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.

Президент Дональд Трамп объяснил это решение "антиамериканской и антиизраильской политикой" организации, а также ее, по словам администрации, "пробужденной" повесткой дня.

Еще в феврале Трамп распорядился провести 90-дневный аудит участия США в ЮНЕСКО с акцентом на выявление случаев антисемитизма.

По итогам проверки, в Белом доме заявили о несогласии с политикой организации в отношении инклюзии, расового равенства и гендерной трансформации.

В пример приводят антирасистские инициативы ЮНЕСКО, гендерные проекты вроде MEN'talities в 2024 году, а также отчет о роли видеоигр в формировании антидискриминационного поведения.

Отдельно в администрации упоминают об "антиизраильской политике" ЮНЕСКО, в частности признание еврейских святынь "палестинским наследием" и осуждение действий Израиля в секторе Газа без критики действий ХАМАС.

Также отмечается растущее влияние Китая: Пекин стал вторым по объему спонсором ЮНЕСКО, а ключевые посты в организации занимают граждане КНР.

Выход США

В администрации считают, что Китай использует организацию для продвижения собственной повестки дня, в частности преуменьшая роль уйгуров в истории страны.

Это не первый выход США из ЮНЕСКО.

В 2017 году Трамп уже инициировал выход, также обвиняя организацию в предвзятости против Израиля. В 2023-м президент Джо Байден вернул страну в организацию, аргументируя это необходимостью противодействовать влиянию Китая.

Теперь США снова выходят из ЮНЕСКО - и на этот раз, по словам представителей Белого дома, "навсегда".

США и иностранная помощь

Напомним, что администрация Трампа дистанцируется от глобальных институтов, которые она считает не соответствующими ее экономической политике.

В частности, в первую неделю своего президентства Трамп вывел США из Всемирной организации здравоохранения, однако юридически США выйдут из ВОЗ только в 2026 году - по уставу организации о выходе нужно сообщить за год. При этом США являются крупнейшим финансовым донором ВОЗ и выделяют 18% ее бюджета.

Госдеп США также прекратил программы по разминированию невзорвавшихся боеприпасов.

Филиал Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.

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Соединенные Штаты Америки ЮНЕСКО Дональд Трамп
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