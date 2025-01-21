Трамп подписал первые указы: о чем в них говорится

Первый день на посту президента США Дональд Трамп начал с подписания указов, касающихся энергетики, иммиграционной политики, нацбезопасности и отменяют ряд решений администрации Джо Байдена. Эти документы не требуют одобрения Конгресса, поэтому могут быть быстро выполнены.

Подробнее о первых президентских указах Трампа, - в материале РБК-Украина ниже.

Какие указы подписал Дональд Трамп

Через несколько часов после церемонии инаугурации 20 января Дональд Трамп приступил к подписанию первых указов в должности.

Накануне 47-й президент США заявил, что не хочет терять ни одной минуты, чтобы выполнить свои предвыборные обещания. Он анонсировал обнародование "около 100 распоряжений" и пообещал "одним росчерком пера отменить десятки разрушительных и радикальных указов и действий администрации Байдена".

Исполнительные указы Трампа охватывают широкий спектр вопросов внутренней и внешней политики

Энергетика

Президент ввел чрезвычайное положение в энергетике США.

Указы в этой сфере объявляют "национальную энергетическую чрезвычайную ситуацию" и "развязывают руки" отечественной добыче ископаемого топлива. Они направлены на увеличение добычи нефти, газа и восстановление энергетических проектов, которые были остановлены предыдущей администрацией.

Своими распоряжениями Трамп намерен восстановить и ускорить федеральную программу лизинга участков под добычу нефти и газа, снять запрет на экспорт сжиженного газа, отменить запрет на бурение, в частности в прибрежных водах и в заповеднике ANWR на Аляске.

По решению президента, США снова выйдет из Парижского климатического соглашения (подобное решение Трамп принимал во время своей первой каденции), которое призвано сократить выбросы углекислого газа для борьбы с изменением климата.

Это приведет к отмене мер по защите окружающей среды и замедлит темпы реализации проектов в сфере зеленой энергетики. Также будут пересмотрены ограничения на выбросы парниковых газов для автомобилей, отменены "мандаты" на электромобили.

Сразу было не понятно, какие действия правительства повлечет чрезвычайная ситуация в энергетике. Хотя союзники Трампа предполагают, что этот указ может позволить администрации быстро утвердить трубопроводы и другую инфраструктуру для добычи ископаемого топлива.

Борьба с нелегальной миграцией

Дональд Трамп своим указом объявит нелегальную иммиграцию на американо-мексиканской границе чрезвычайной ситуацией.

Речь идет об усилении контроля на границе с Мексикой, возобновлении строительства стены и предоставлении военным полномочий для обеспечения порядка на границе. Офицеры иммиграционной службы получат больше свободы для ареста мигрантов без криминального прошлого.

Для замедления миграции будут введены более жесткие правила получения разрешений на работу, грин-карт, виз.

По указу президента США, будет отменено право на гражданство по праву рождения для рожденных в Штатах детей, чьи родители не имеют легального иммиграционного статуса.

Также будет приостановлена программа переселения беженцев в США минимум на четыре месяца.

Помилование осужденных за штурм Капитолия

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что после вступления в должность планирует быстро помиловать людей, осужденных за участие в штурме Капитолия США 6 января 2021. Команда президента составила список лиц, которых должны помиловать соответствующим указом.

Отметим, всего около 1500 человек были осуждены за преступления, связанные беспорядками у здания Конгресса, и подавляющее большинство из них признали свою вину.

Это почти все, кому были предъявлены обвинения после нападения 6 января 2021 года. Сейчас за решеткой находятся лишь несколько сотен человек.

Разблокировка соцсети TikTok

Кроме того Трамп подписал указ, направленный на приостановление выполнения федерального запрета против TikTok на 75 дней. В течение этого срока компании, использующие приложение, не будут нести за это ответственности.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп подтвердил свое желание, чтобы TikTok был продан через "совместное предприятие" с Соединенными Штатами.

Создание "Департамента правительственной эффективности"

Президент подписал указ о создании "Департамента правительственной эффективности" во главе с его советником и донором Илоном Маском. Ожидалось, что указ создаст офис DOGE в Белом доме, хотя изначально Трамп заявлял, что группа будет существовать вне правительства.

По словам Трампа, Маск будет иметь офис в Белом доме, в котором будут работать около 20 человек. По словам Трампа, офис DOGE в Белом доме поможет обеспечить выполнение решений исполнительной власти.