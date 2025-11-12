ua en ru
Венесуэла обвиняет США в подготовке к вторжению, - Reuters

США, Среда 12 ноября 2025 03:17
Венесуэла обвиняет США в подготовке к вторжению, - Reuters Фото: американский военный корабль (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

США усилили военное присутствие в Латинской Америке - авианосная ударная группа "Джеральд Форд". Вашингтон утверждает, что операция направлена на борьбу с наркоторговлей,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Сообщается, что ударная группа авианосца "Джеральд Форд", в состав которой входят атомная подлодка, восемь военных кораблей и истребители F-35, переместилась в Карибский регион по приказу президента Дональда Трампа.

Пентагон подтвердил прибытие кораблей, подчеркнув, что цель операции — "прекратить наркоторговлю и уничтожить транснациональные преступные организации".

"Форд", введенный в эксплуатацию в 2017 году, является крупнейшим авианосцем в мире. На его борту находится более пяти тысяч моряков, а также до 75 боевых самолётов, включая F-18 Super Hornet и E-2 Hawkeye.

Реакция Венесуэлы и обострение в регионе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что усиление военного присутствия США направлено на свержение его режима.

Вашингтон, в свою очередь, ранее увеличил вознаграждение за информацию, ведущую к аресту Мадуро, до 50 миллионов долларов, обвинив его в связях с наркокартелями.

Американские военные уже нанесли 19 ударов по подозрительным судам, перевозившим наркотики в Карибском бассейне и у тихоокеанских берегов Латинской Америки. В результате операций, по данным агентства, погибло не менее 76 человек.

Мадуро ранее предупреждал, что любое вмешательство США вызовет вооружённое сопротивление в стране.

Венесуэла, по сообщениям источников, активно готовит оборону, используя технику российского производства и разрабатывая планы партизанской войны в случае нападения.

Усиление военной готовности США

Эксперты отмечают, что переброска "Форда" стала наиболее очевидной демонстрацией силы США в регионе за последние годы.

Reuters также установило, что американцы модернизируют старую базу времен Холодной войны в Карибском море, что указывает на подготовку к длительным операциям.

Авианосец оснащён ядерным реактором и современными радарами, способными обеспечивать контроль воздушного пространства и поддержку навигации.

В составе группы также находятся крейсер "Нормандия" и эсминцы "Томас Хаднер", "Реймидж", "Карни" и "Рузвельт", вооруженные системами противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Обострение ситуации усилилось и на фоне дипломатического конфликта между США и Колумбией: Дональд Трамп обвинил президента Густаво Петро в связях с наркоторговлей и ввел против него санкции, а тот, в ответ, заявил, что Вашингтон "убивает" людей своими авиаударами.

Напоминаем, что власти Венесуэлы разрабатывают сценарии ответных действий на возможное наземное вмешательство США, предусматривающие организацию партизанских формирований и подготовку к продолжительному неподконтрольному сопротивлению.

Отметим, что Венесуэла отказалась от импорта лигроина из США и вернулась к закупкам этого нефтепродукта у России.

