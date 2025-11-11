ua en ru
Венесуэла готовится к партизанской войне на случай атаки США, - Reuters

Каракас, Вторник 11 ноября 2025 21:01
Венесуэла готовится к партизанской войне на случай атаки США, - Reuters Фото: Николас Мадуро, венесуэльский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венесуэльские власти уже готовят ответ на случай наземной операции США. Они планируют организовать партизанскую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, правительство венесуэльского диктатора Николаса Мадуро сделало ставку на две стратегии в случае, если США пойдут в атаку. Одна из них - это "продолжительное сопротивление".

Источники издания отметили, что "продолжительное сопротивление" предусматривает партизанскую оборону. Венесуэла планирует разместить малые военные подразделения в более чем 280 точках по всей стране. Они должны будут проводить диверсии и другие действия против армии США.

Еще одна стратегия, по словам собеседников Reuters, предполагает использование разведки и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков на улицах столицы Каракаса, чтобы сделать Венесуэлу неуправляемой для иностранных сил.

Неназванные источники журналистов утверждают, что две стратегии должны будут дополнить друг друга в случае нападения США.

"Мы не протянем и двух часов в обычной войне", - сказал один из собеседников.

Еще один источник Reuters подчеркнул, что страна не "подготовлена к конфликту", несмотря на заявления правительства об обратном.

"Мы не готовы противостоять одной из самых могущественных и хорошо обученных армий в мире", - добавил он.

Слухи о планах США

Напомним, США с сентября начали наносить удары по судам вблизи венесуэльских вод, которые могли перевозить наркотики.

Уже в октябре в западных СМИ появилась информация о том, что США готовят более масштабную операцию, чтобы повалить режим Николаса Мадуро.

В частности, в конце октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США готовят удары по Венесуэле.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заверил, что никаких ударов по Венесуэле он не планирует.

