Уже не только Венесуэла: Трамп назвал "наркобароном" президента Колумбии

Президент США Дональд Трамп вслед за Венесуэлой нашел еще одного "лидера наркоторговли" в Латинской Америке. По версии Трампа, это президент Колумбии Густаво Пьетро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

"Президент Колумбии Густаво Пьетро является нелегальным торговцем наркотиками, который масштабно поощряет массовое производство наркотиков, как на больших, так и на малых полях, по всей Колумбии.Это стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, безусловно, и Пьетро ничего не делает, чтобы остановить это, несмотря на масштабные платежи и субсидии со стороны США, которые являются долгосрочным обдиранием Америки", - написал Трамп.

Он заявил, что "производство наркотиков" в Колумбии имеет целью "продажу огромного количества продукции в Соединенные Штаты" и заявил, что США больше не будут оказывать финансовую поддержку стране.

"Пьетро, низкорейтинговому и очень непопулярному лидеру... лучше немедленно закрыть эти поля смерти, иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво", - добавил Трамп.