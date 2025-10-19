ua en ru
Уже не только Венесуэла: Трамп назвал "наркобароном" президента Колумбии

США, Воскресенье 19 октября 2025 18:18
Уже не только Венесуэла: Трамп назвал "наркобароном" президента Колумбии Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп вслед за Венесуэлой нашел еще одного "лидера наркоторговли" в Латинской Америке. По версии Трампа, это президент Колумбии Густаво Пьетро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

"Президент Колумбии Густаво Пьетро является нелегальным торговцем наркотиками, который масштабно поощряет массовое производство наркотиков, как на больших, так и на малых полях, по всей Колумбии.Это стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, безусловно, и Пьетро ничего не делает, чтобы остановить это, несмотря на масштабные платежи и субсидии со стороны США, которые являются долгосрочным обдиранием Америки", - написал Трамп.

Он заявил, что "производство наркотиков" в Колумбии имеет целью "продажу огромного количества продукции в Соединенные Штаты" и заявил, что США больше не будут оказывать финансовую поддержку стране.

"Пьетро, низкорейтинговому и очень непопулярному лидеру... лучше немедленно закрыть эти поля смерти, иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво", - добавил Трамп.

"Моя борьба" Трампа против наркотиков

С момента возвращения к власти в 2025 году Трамп заявлял, что один из его приоритетов - борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Трамп считает, что главные поставки идут из Латинской Америки, а главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Недавно Трамп сообщил, что его кампания против наркокартелей ведется удачно: по его словам, ВМС США установили полный контроль над морскими маршрутами, а Вашингтон готов к следующему этапу - в том числе непосредственно на территории Венесуэлы.

А 18 октября Трамп заявил, что военно-морские силы США уничтожили в Карибском море субмарину, которая перевозила груз наркотиков. До этого американские военные несколько раз уничтожали в территориальных водах Венесуэлы моторные лодки и катера, которые подозревали в перевозках грузов наркотиков.

