Впервые за шесть лет. Венесуэла возобновила поставки нефтепродуктов из РФ вместо США

Венесуэла сменила поставщика нефтепродукта - лигроина. Ранее она покупала его в США, но теперь возобновила поставки из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Агентство отмечает, что именно торговая политика США подталкивает страны к более тесному сотрудничеству.

Согласно данным Kpler, с марта по октябрь 2025 года поставки американского лигроина упали до нуля, в то время как российского - выросли до более 7 миллионов баррелей.

В августе поставки составляли 49 000 баррелей в день, а в сентябре - 69 000 баррелей. Отмечается, что это первая волна поставок лигроина из РФ в Каракас за почти шесть лет.

Отказ от лигроина из США

Лигроин - нефтепродукт, который используют для разбавления сверхтяжелой нефти для ее транспортировки по трубопроводам для экспорта.

Венесуэла начала искать нового поставщика после того, как американский лидер Дональд Трамп в начале 2025 года отозвал лицензию энергетическим компаниям страны, включая Chevron Corp.

Это привело к завершению 18-месячного периода, в течение которого Венесуэла покупала лигроин у США. Для американских НПЗ эта страна была удобным рынком для излишков.

Для РФ соглашение с Венесуэлой выгодно тем, что Москва получила возможность сбывать излишки нефтепродукта после потери доступа к рынкам Евросоюза из-за санкций.