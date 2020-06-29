Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка

Генпрокурор Ірина Венедіктова "заднім числом" оформила постанову, якою начебто доручила іншому прокурору вручити підозру п’ятому президенту.

Про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань на своїй сторінці в Facebook.

При цьому, зауважує адвокат, Венедіктова та її підлеглі спочатку доводили, що така постанова не потрібна, а потім постанова з’явилась у матеріалах справи, однак з грубими помилками.

"10 червня я написав пост про те, що Генеральний прокурор Венедіктова порушила норми 110 КПК і не оформила постановою процесуальне рішення доручити здійснення повідомлення про підозру народному депутату України, п’ятому президенту України Петру Порошенку. Нахаба з прокурорським посвідченням, що перервав допит Петра Порошенка у якості свідка, мав при собі лише не передбачений законом папірець "доручення", тобто не мав жодних повноважень. Ніякого повідомлення про підозру здійснено не було", - нагадав Головань.

За його словами, під час зустрічі у кабінеті Венедіктової їх намагалися переконати, що жодної постанови було не потрібно.

"Хай спробують заперечувати, всі ходи записані", - наголошує Головань.

Він також повідомив, що відповідна постанова все ж таки з’явилась у справі.

"Однак пізніше "проффесіонали" перечитали кодекс. І постанова чарівним чином з’явилася у додатках до клопотання про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу - тримання під вартою", - зауважив Головань.

Втім, за його словами, ймовірно в результаті поспіху у тексті підробної постанови з’явилися статті КПК (109 та 382), які були закриті ще 25 травня.

"Генеральний прокурор не тільки некомпетентна, а ще й намагається приховати некмпетентність фальсифікаціями. Чи не підстава це для негайної відставки?" - резюмував Головань.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".