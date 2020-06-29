Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, - адвокат Порошенко

Генпрокурор Ирина Венедиктова "задним числом" оформила постановление, которым якобы поручила другому прокурору вручить подозрение пятому президенту.

Об этом сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань на своей странице в Facebook.

При этом, отмечает адвокат, Венедиктова и его подчиненные сначала доказывали, что такое постановление не нужно, а потом постановление появилось в материалах дела, однако с грубыми ошибками.

"10 июня я написал пост о том, что Генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщения о подозрении народному депутату Украины, пятому президенту Украины Петру Порошенко. Нахал с прокурорским удостоверением, что прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе лишь не предусмотренный законом бумажку "поручения", то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было", - напомнил Головань.

По его словам, во время встречи в кабинете Венедиктовой их пытались убедить, что никакого постановления не было нужно.

"Пусть попробуют отрицать, все ходы записаны", - отмечает Головань.

Он также сообщил, что соответствующее постановление все же появилась в деле.

"Однако позже "проффесионалы" перечитали кодекс. И постановление волшебным образом появилась в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко меры пресечения - содержания под стражей", - отметил Головань.

Впрочем, по его словам, вероятно в результате спешки в тексте поддельной постановления появились статьи УПК (109 и 382), которые были закрыты еще 25 мая.

"Генеральный прокурор не только некомпетентны, но еще и пытается скрыть некмпетентність фальсификациями. Или это не основание для немедленной отставки?" - резюмировал Головань.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также была обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".