ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Теперь с Крымом и Донбассом. В Украине появятся "монеты единства": какой номинал

Украина, Понедельник 01 декабря 2025 21:40
UA EN RU
Теперь с Крымом и Донбассом. В Украине появятся "монеты единства": какой номинал Фото: презентация памятных монет НБУ (t.me/nbu.ua)
Автор: РБК-Украина

В Украине с сегодняшнего дня вводятся в обращение первые три памятные монеты новой серии "Мы сильные. Мы вместе", инициированной Национальным банком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НБУ.

Глава НБУ Андрей Пышный во время презентации подчеркнул, что главное послание серии - единство украинцев и нерушимость территориальной целостности, закрепленной в Конституции.

"Мы сильные. Мы вместе - это главный месседж, который мы запечатлеваем в этих монетах. Каждый регион Украины имеет свою историю, но все мы - соборные и едины", - подчеркнул Пышный.

Теперь с Крымом и Донбассом. В Украине появятся &quot;монеты единства&quot;: какой номиналФото: презентация памятных монет НБУ (t.me/nbu.ua)

В обращение введены три первые монеты, посвященные регионам, которые стали форпостами борьбы против российской агрессии:

  • "Мы сильные. Мы вместе. Автономная Республика Крым"

  • "Мы сильные. Мы вместе. Донецкая область"

  • "Мы сильны. Мы вместе. Луганская область"

Каждая монета напоминает о стремлении Украины вернуть свои территории и почтить несокрушимость людей, которые сопротивляются оккупации.

Теперь с Крымом и Донбассом. В Украине появятся &quot;монеты единства&quot;: какой номиналФото: презентация памятных монет НБУ (t.me/nbu.ua)

Национальный банк Украины уже не впервые использует памятные монеты как инструмент фиксации важных исторических событий и символов государственности.

Крым, Донецкая и Луганская области - регионы, которые стали первыми жертвами российской агрессии еще с 2014 года. Именно там началась оккупация, которая впоследствии переросла в полномасштабную войну.

В новой серии НБУ стремится подчеркнуть, что ни один украинский регион не может считаться утраченным: страна продолжает борьбу за деоккупацию и восстановление своих международно признанных границ.

Оборотные памятные монеты серии "Мы сильны. Мы вместе" - Крым, Донецкая и Луганская области - являются законным платежным средством в Украине. Они принимаются для всех видов платежей, зачисления на счета, вклады и аккредитивы.

НБУ постепенно будет обеспечивать банковскую систему и СИТ-компании монетами номиналом 10 гривен. В наличное обращение введут по 2 млн штук каждой монеты.

Часть тиража будет выпущена в специальных роликах по 25 монет (тираж ролика - 15 тысяч штук). Первый ролик Крыма можно приобрести с 3 декабря 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Ролики для Донецкой и Луганской областей появятся позже, после отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Напомним, что в НБУ озвучили размеры международных валютных резервов Украины по состоянию на 1 ноября 2025 года. Это рекордный показатель с момента обретения Украиной независимости.

Андрей Пышный в большом интервью для РБК-Украина рассказал о ценовой ситуации в стране, влиянии войны на экономику, кредитных ставках, сбережениях в гривне, новой программе МВФ, замене копеек на шаги, регулировании криптовалют и кадровых изменениях в Нацбанке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Пышный Национальный банк Украины Монеты
Новости
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит