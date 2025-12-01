Теперь с Крымом и Донбассом. В Украине появятся "монеты единства": какой номинал

В Украине с сегодняшнего дня вводятся в обращение первые три памятные монеты новой серии "Мы сильные. Мы вместе", инициированной Национальным банком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НБУ.

Глава НБУ Андрей Пышный во время презентации подчеркнул, что главное послание серии - единство украинцев и нерушимость территориальной целостности, закрепленной в Конституции.

"Мы сильные. Мы вместе - это главный месседж, который мы запечатлеваем в этих монетах. Каждый регион Украины имеет свою историю, но все мы - соборные и едины", - подчеркнул Пышный.

Фото: презентация памятных монет НБУ (t.me/nbu.ua)

В обращение введены три первые монеты, посвященные регионам, которые стали форпостами борьбы против российской агрессии:

"Мы сильные. Мы вместе. Автономная Республика Крым"

"Мы сильные. Мы вместе. Донецкая область"

"Мы сильны. Мы вместе. Луганская область"

Каждая монета напоминает о стремлении Украины вернуть свои территории и почтить несокрушимость людей, которые сопротивляются оккупации.

Фото: презентация памятных монет НБУ (t.me/nbu.ua)

Национальный банк Украины уже не впервые использует памятные монеты как инструмент фиксации важных исторических событий и символов государственности.

Крым, Донецкая и Луганская области - регионы, которые стали первыми жертвами российской агрессии еще с 2014 года. Именно там началась оккупация, которая впоследствии переросла в полномасштабную войну.

В новой серии НБУ стремится подчеркнуть, что ни один украинский регион не может считаться утраченным: страна продолжает борьбу за деоккупацию и восстановление своих международно признанных границ.

Оборотные памятные монеты серии "Мы сильны. Мы вместе" - Крым, Донецкая и Луганская области - являются законным платежным средством в Украине. Они принимаются для всех видов платежей, зачисления на счета, вклады и аккредитивы.

НБУ постепенно будет обеспечивать банковскую систему и СИТ-компании монетами номиналом 10 гривен. В наличное обращение введут по 2 млн штук каждой монеты.

Часть тиража будет выпущена в специальных роликах по 25 монет (тираж ролика - 15 тысяч штук). Первый ролик Крыма можно приобрести с 3 декабря 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Ролики для Донецкой и Луганской областей появятся позже, после отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.