Теперь с Крымом и Донбассом. В Украине появятся "монеты единства": какой номинал
В Украине с сегодняшнего дня вводятся в обращение первые три памятные монеты новой серии "Мы сильные. Мы вместе", инициированной Национальным банком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НБУ.
Глава НБУ Андрей Пышный во время презентации подчеркнул, что главное послание серии - единство украинцев и нерушимость территориальной целостности, закрепленной в Конституции.
"Мы сильные. Мы вместе - это главный месседж, который мы запечатлеваем в этих монетах. Каждый регион Украины имеет свою историю, но все мы - соборные и едины", - подчеркнул Пышный.
Фото: презентация памятных монет НБУ (t.me/nbu.ua)
В обращение введены три первые монеты, посвященные регионам, которые стали форпостами борьбы против российской агрессии:
"Мы сильные. Мы вместе. Автономная Республика Крым"
"Мы сильные. Мы вместе. Донецкая область"
"Мы сильны. Мы вместе. Луганская область"
Каждая монета напоминает о стремлении Украины вернуть свои территории и почтить несокрушимость людей, которые сопротивляются оккупации.
Фото: презентация памятных монет НБУ (t.me/nbu.ua)
Национальный банк Украины уже не впервые использует памятные монеты как инструмент фиксации важных исторических событий и символов государственности.
Крым, Донецкая и Луганская области - регионы, которые стали первыми жертвами российской агрессии еще с 2014 года. Именно там началась оккупация, которая впоследствии переросла в полномасштабную войну.
В новой серии НБУ стремится подчеркнуть, что ни один украинский регион не может считаться утраченным: страна продолжает борьбу за деоккупацию и восстановление своих международно признанных границ.
Оборотные памятные монеты серии "Мы сильны. Мы вместе" - Крым, Донецкая и Луганская области - являются законным платежным средством в Украине. Они принимаются для всех видов платежей, зачисления на счета, вклады и аккредитивы.
НБУ постепенно будет обеспечивать банковскую систему и СИТ-компании монетами номиналом 10 гривен. В наличное обращение введут по 2 млн штук каждой монеты.
Часть тиража будет выпущена в специальных роликах по 25 монет (тираж ролика - 15 тысяч штук). Первый ролик Крыма можно приобрести с 3 декабря 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Ролики для Донецкой и Луганской областей появятся позже, после отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.
