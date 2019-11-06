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Великобританію попросили призначити члена в Єврокомісію

Новини » В світі     06.11.2019 - 15:24
Великобританію попросили призначити члена в Єврокомісію
Фото: Урсула фон дер Ляен (GettyImages)

Від Джонсона просять надати список з кандидатами, в якому повинна бути жінка

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн відправила лист прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону з проханням призначити свого члена в Єврокомісію, після того, як вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) був відкладений. Про це повідомляє Politico.

Повідомляється, що Джонсону було відправлено лист з проханням висунути ім'я або імена, а також включити в список жінку. У Єврокомісії очікують на швидку відповідь від прем'єра Великобританії, так як до кінця листопада комісія планує провести голосування повним складом.

Представник уряду Великобританії повідомив, що Джонсон дасть відповідь "в свій час".

Нагадаємо, раніше фон дер Ляйєн заявляла, що у разі відстрочення Brexit, Великобританії буде необхідно призначити свого представника в Єврокомісію з 1 листопада.

Європейський союз надав відстрочку Великобританії за Brexit 29 жовтня, перенісши дату виходу країни з союзу на 31 січня. Як повідомив голова Європейської ради Дональд Туск, ця відстрочка може бути останньою.

Пізніше парламент Великобританії прийняв рішення про проведення дострокових виборів. Голосування відбудеться 12 грудня. За словами Джонсона, це допоможе вирішити питання з Brexit.

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