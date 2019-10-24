ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британії доведеться відправити комісара в Європу у випадку відстрочки по Brexit

Новини » В світі    24.10.2019 - 16:44
Британії доведеться відправити комісара в Європу у випадку відстрочки по Brexit
Фото: Урсула фон дер Ляен (GettyImages)

У разі відстрочки по Brexit, з 1 листопада Великобританії необхідно призначити свого члена в Єврокомісію

Великобританії доведеться запропонувати кандидатуру на посаду комісара в Єврокомісії, якщо вона не покине Європейський союз 31 жовтня. Про це повідомили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Reuters.

За словами голови Єврокомісії, на даний момент ЄС необхідно вирішити питання з наданням Великобританії відстрочки по Brexit.

"Якщо після 1 листопада, хоча все ще є кроки, які можна зробити, щоб цього не сталося, буде відстрочка і Великобританія все ще буде в ЄС, то, звичайно, я буду просити Лондон відправити комісара", - сказала фон дер Ляйєн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за повідомленням джерела в британському уряді, Великобританія покине ЄС на умовах раніше досягнутої угоди між прем'єр-міністром Борисом Джонсоном і представниками ЄС.

Також повідомлялося, що в середу, 23 жовтня, ЄС не змогла прийняти рішення про відстрочку по Brexit. Причиною цього стало небажання Франції надати відстрочку Великобританії до 31 січня. Наступне засідання по Brexit пройде в п'ятницю, 25 жовтня.

Ірландський прем'єр підтримав нову відстрочку Brexit Джонсон повідомив Туску, що не хоче відстрочки по Brexit
Новини України ЕврокомиссияВеликобританияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся