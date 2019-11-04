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Brexit може розпалити воєнізований конфлікт в Північній Ірландії

Новини » В світі     04.11.2019 - 16:48
Brexit може розпалити воєнізований конфлікт в Північній Ірландії
Ілюстративне фото (Jack Taylor/Getty Images)

Етнологічний конфлікт в Північній Ірландії був формально завершено в 1998 році

Brexit (вихід Великобританії зі складу Європейського союзу володіє потенціалом для розпалювання воєнізованого насильства в Північній Ірландії. Про це йдеться в доповіді Незалежної комісії по звітності (IRC) для моніторингу воєнізованих груп в Північній Ірландії.

IRC була створена в 2015 році після підвищення напруженості в Північній Ірландії. До складу комісії входять чотири представники, призначені урядами Великобританії, ірландії та Північної Ірландії - Джон МакБерни, Моніка Маквільямс, Тім Про'Коннор і Мітчелл Райса.

Зазначимо, етнологічний конфлікт в Північній Ірландії між протестантами і католиками формально тривав з 1960-х років і було завершено в 1998 році підписанням Белфастского угоди.

Згідно зі звітом IRC, великі труднощі виникли через Brexit, так і майже трирічного відсторонення від влади переданого, що розділяє владу уряду, яке стало початком мирного угоди.

Поліція по обидві сторони ірландської кордону заявила, що майбутній вихід Великобританії із Європейського союзу, який гарантував безперешкодну торгівлю через кордон, може призвести до розпалювання насильства серед невеликих націоналістичних і профспілкових угруповань, які продовжують діяти.

У доповіді говориться, що три людини були вбиті і 81 поранено внаслідок нападів, пов'язаних з воєнізованими угрупованнями, за останні 12 місяців до вересня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 жовтня на кордоні в Північній Ірландії відбувся мітинг з приводу Brexit. Демонстранти вимагали від політиків, щоб ті захищали світ, який, на їхню думку, опинився під загрозою.

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