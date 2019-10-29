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ЄС схвалив останню відстрочку Brexit, - Туск

Новини » Політика    29.10.2019 - 20:07
ЄС схвалив останню відстрочку Brexit, - Туск
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск додав, щоб Великобританія використовувала відстрочку найбільш ефективно

Голова Європейської ради Дональд Туск підтвердив, що ЄС продовжив термін виходу Британії (Brexit) до 31 січня 2020 року, попередивши, що відстрочка, можливо, була останньою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Туска у Twitter.

При цьому він додав, щоб Великобританія використовувала відстрочку найбільш ефективно.

"27 країн-членів ЄС офіційно схвалили відстрочку. Можливо, вона буде останньою. Будь ласка, використовуйте цей час найбільш ефективно", - написав він.

Також Туск, який йде у відставку з посади президента Європейської ради в кінці листопада, побажав своїм "британським друзям" удачі.

"Я також хочу попрощатися з вами, оскільки моя місія підходить до кінця. Я буду тримати за вас кулаки", - додав він.

Нагадаємо, 29 жовтня Європейська рада затвердила рішення про продовження терміну виходу Великобританії з ЄС. Brexit може відбутися раніше терміну, якщо угоду буде ратифіковано обома сторонами.

нагадаємо, що 28 жовтня ЄС погодився продовжити строк дії Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що Великобританія може вийти з ЄС до цього терміну, якщо угода про вихід буде схвалена парламентом.

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