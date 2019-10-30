Парламентські вибори в Британії призначили на 12 грудня

Ілюстративне фото (flickr.com UK Parliament)

Ініціативу підтримали 438 депутатів

Парламент Британії прийняв закон про проведення дострокових парламентських виборів 12 грудня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Наголошується, що під час голосування 29 грудня, ініціативу підтримали 438 депутатів, ще двадцять парламентаріїв висловилися проти неї.

Видання зазначає, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сподівається за допомогою дострокових парламентських виборів добитися схвалення нового договору про вихід Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу, погодженого ним раніше з Брюсселем.

Нагадаємо, 28 жовтня британський парламент провалив голосування за проведення дострокових виборів 12 грудня. В підтримку ініціативи Джонсона виступили 299 депутатів, проти були 70. Для схвалення необхідна була підтримка 434 депутатів.

РБК-Україна писало, що Європейська рада затвердила рішення про продовження строку згідно зі статтею 50 Договору про ЄС, що дозволяє відкласти вихід Великобританії з ЄС (Brexit).

"Це продовження триватиме до 31 січня 2020 року, з тим щоб надати більше часу для ратифікації угоди про вихід. Вихід може відбутися раніше - 1 грудня 2019 року або 1 січня 2020 року, якщо угода про вихід буде ратифіковано обома сторонами", - йдеться в повідомленні.