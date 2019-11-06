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Великобританию попросили назначить члена в Еврокомиссию

Новости » В мире     06.11.2019 - 15:24
Великобританию попросили назначить члена в Еврокомиссию
Фото: Урсула фон дер Ляен (GettyImages)

От Джонсона просят представить список с кандидатами, в котором должна быть женщина

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой назначить своего члена в Еврокомиссию, после того, как выход Британии из Европейского союза (Brexit) был отложен. Об этом сообщает Politico.

Сообщается, что Джонсону было отправлено письмо с просьбой, выдвинуть имя или имена, а также включить в список женщину. В Еврокомиссии ожидают на скорый ответ от премьера Великобритании, так как к концу ноября комиссия планирует провести голосование полным составом.

Представитель правительства Великобритании сообщил, что Джонсон даст ответ "в свое время".

Напомним, ранее фон дер Ляйен заявляла, что в случае отсрочки Brexit, Великобритании будет необходимо назначить своего представителя в Еврокомиссию с 1 ноября.

Европейский союз предоставил отсрочку Великобритании по Brexit 29 октября, перенеся дату выхода страны из союза на 31 января. Как сообщил глава Европейского совета Дональд Туск, эта отсрочка может быть последней.

Позже парламент Великобритании принял решение о проведении досрочных выборов. Голосование пройдет 12 декабря. По словам Джонсона, это поможет решить вопрос с Brexit.

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