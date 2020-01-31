Великобританія виходить з ЄС: головне

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Угоду з Brexit остаточно ратифікували в Євросоюзі

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 Великобританія припинить бути членом ЄС. Угода про Brexit була затверджена урядом країни і ратифікована Європарламентом через 3,5 роки після референдуму. Головне про вихід Великобританії з Євросоюзу - в матеріалі РБК-Україна.

Сторони затвердили умови щодо Brexit

30 січня в Європарламенті офіційно затвердили угоду про припинення членства Великобританії в ЄС. Декількома днями раніше угоду з Brexit підписав британський прем'єр Борис Джонсон, а також з підписом королеви Єлизавети II документ набув статусу закону.

Таким чином, політичний процес виходу Великобританії з Євросоюзу, що тривав з 2017 року, завершився. Угода з Brexit вступає в силу в опівночі 1 лютого за центральноєвропейським часом.

Фото: Підписана угода про Brexit (twitter.com/vonderleyen)

Що відбудеться після Brexit

До 31 грудня 2020 року на території Великобританії продовжить діяти законодавство Євросоюзу, однак країна вже не буде представлена ​​в інститутах ЄС. Протягом перехідного періоду сторони повинні визначитися з подальшим режимом співпраці, зокрема, в сферах економіки і торгових відносин.

Уряд Великобританії до кінця року планує укласти нову торгову угоду з ЄС. Британська сторона буде наполягати на нульових тарифах і квотах.

За словами Бориса Джонсона, дана угода дозволить не проводити перевірку при ввезенні товарів з Великобританії до Північної Ірландії, що дасть можливість уникнути жорсткого кордону між країнами. Переговори з Євросоюзом почнуться вже 3 березня.

Відстрочки Brexit

Вихід Британії з ЄС мав відбутися в березні 2019 року. Проте дата Брексіта кілька разів переносилася через внутрішні політичні розбіжності в парламенті Сполученого Королівства.

Так, представники Лейбористської партії виступали за збереження митної угоди з Євросоюзом. У Консервативній партії вважали неприйнятними виплати за фінансовими зобов'язаннями Великобританії перед ЄС. Також консерватори виступали проти встановлення митних правил на кордоні між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.

На тлі політичної кризи прем'єр-міністр Тереза ​​Мей в травні 2019 року пішла у відставку, не отримавши достатньо голосів на підтримку свого варіанту угоди про Brexit. В Євросоюзі погодилися на чергову відстрочку до 31 жовтня 2019.

План Джонсона щодо Брексіту

Після відставки Мей главою уряду став Борис Джонсон. Новий прем'єр-міністр запропонував проект щодо відмови від прикордонного та митного контролю на кордоні Північної Ірландії, яка входить до складу Великобританії, та Республіки Ірландія, яка є членом ЄС.

На час перехідного етапу в Північній Ірландії мають частково діяти і торгові норми Євросоюзу, і британські митні правила.

Однак в парламенті Великобританії відмовилися остаточно затвердити пакет пропозицій Джонсона. У зв'язку з цим прем'єру довелося просити Європарламент про ще одне перенесення дати Брексіта. В ЄС перенесли дедлайн на 31 січня 2020 року, назвавши цю відстрочку останньою.

12 грудня 2019 у Сполученому Королівстві відбулися дострокові парламентські вибори. Під час передвиборної кампанії Джонсон пообіцяв "довести Brexit до кінця" і повернути Сполученому Королівству контроль над законодавством, фінансами і міграційною політикою. За підсумками голосування, більшість отримала Консервативна партія на чолі з чинним прем'єр-міністром.

Вже 20 грудня 2019 року переобраний британський парламент остаточно схвалив угоду з Брексіту, а 24 січня 2020 її підписав Джонсон. Прем'єр заявив, що це "фантастичний момент", який "підвів підсумки референдуму 2016 року і поклав кінець тривалим суперечкам і розбіжностям".

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 24, 2020

Референдум Brexit 2016

23 червня 2016 року 51,9% британців проголосували за вихід з Євросоюзу на консультативному референдумі. Між прихильниками і противниками членства Великобританії в ЄС розрив виявився мінімальним, в голосуванні взяло участь 72,2% громадян.

Однією з причин невдоволення британців була незгода з сумою бюджетних внесків за членство в ЄС - однією з найвищих серед країн Євросоюзу. Проведенню Brexit також сприяла ситуація з мігрантами, тому що діюча система соцзахисту в Великобританії виявилася дуже привабливою для біженців.

Brexit викликав неоднозначну реакцію світової громадськості. Правляча Консервативна партія офіційно виступала проти виходу з Євросоюзу. Тому після оголошення результатів референдуму прем'єр-міністр Девід Кемерон пішов у відставку. Його на посаді замінила Тереза Мей. 29 травня 2017 року уряд Великобританії розпочав процедуру виходу з ЄС.