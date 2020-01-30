Євросоюз остаточно затвердив угоду з Brexit

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Рада ЄС затвердила угоду про вихід Британії в письмовому вигляді

Рада Європейського союзу затвердила в письмовому вигляді угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС (Brexit), остаточно завершивши процес ратифікації угоди зі свого боку. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Зазначається, що угода по Brexit набуде чинності після виходу Великобританії з ЄС 31 січня 2020 року опівночі за київським часом.

"З цього часу велика Британія більше не буде державою-членом ЄС і буде вважатися третьою країною. Угода про вихід забезпечує впорядкований вихід Великобританії з Союзу. Він охоплює права громадян, фінансовий розрахунок, перехідний період, протоколи з Ірландії / Північної Ірландії, Кіпру і Гибралтару, управління та інші питання поділу", - повідомили в ЄС.

Після Brexit почнеться перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Протягом перехідного періоду Великобританія продовжить застосовувати закони ЄС, але більше не буде представлена в інститутах Євросоюзу. Перехідний період може бути продовжений один раз на період до одного або двох років, якщо обидві сторони погодяться до 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, 29 січня Європарламент ратифікував угоду з Brexit. За рішення про вихід Британії з ЄС проголосували 621 євродепутат.

Також РБК-Україна писало, що Великобританія і Європейський союз 3 березня приступлять до обговорення нової торговельної угоди після Brexit. Сторони планують завершити торгову угоду до 31 грудня, коли закінчиться перехідний період після Brexit. При цьому в ЄС вважають такі плани надто амбітними, тоді як Великобританія відмовляється продовжувати термін перехідного періоду.