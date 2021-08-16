Великобританія пропонує не визнавати "Талібан" афганським урядом
Великобританія пропонує не визнавати "Талібан" в якості уряду Афганістану на двосторонній основі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Джонсона, Великобританія проти того, аби хто-небудь визнав "Талібан" афганським урядом.
"Ми не хочемо, щоб хтось на двосторонній основі визнав Талібан", - сказав Джонсон.
Він закликав західні країни до спільної роботи по Афганістану, через такі механізми, як організація Об'єднаних націй і НАТО.
"Ми хочемо єдиної позиції серед усіх однодумців, наскільки це можливо, щоб ми робили все можливе, щоб не допустити, щоб Афганістан знову став розсадником терору", - додав він.
Він також зазначив, що виведення військ США з Афганістану прискорило захоплення влади талібами.
"Я думаю, буде справедливо сказати, що рішення США про вихід прискорило процес", - зазначив Джонсон.
Нагадаємо, Великобританія закриває посольство в Кабулі. Посла і співробітників посольства вивезуть найближчим часом.
Раніше повідомлялося, що таліби захопили Кабул в Афганістані. Вони домовилися про мирну передачу влади з урядом.