Великобританія пропонує не визнавати "Талібан" афганським урядом

Великобританія пропонує не визнавати "Талібан" в якості уряду Афганістану на двосторонній основі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Джонсона, Великобританія проти того, аби хто-небудь визнав "Талібан" афганським урядом.

"Ми не хочемо, щоб хтось на двосторонній основі визнав Талібан", - сказав Джонсон.

Він закликав західні країни до спільної роботи по Афганістану, через такі механізми, як організація Об'єднаних націй і НАТО.

"Ми хочемо єдиної позиції серед усіх однодумців, наскільки це можливо, щоб ми робили все можливе, щоб не допустити, щоб Афганістан знову став розсадником терору", - додав він.

Він також зазначив, що виведення військ США з Афганістану прискорило захоплення влади талібами.

"Я думаю, буде справедливо сказати, що рішення США про вихід прискорило процес", - зазначив Джонсон.