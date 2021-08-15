Британія відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані

Великобританія відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані. Лондон збирається найближчим часом евакуювати з Кабула свого посла Лорі Брістоу та інших співробітників посольства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times .

повідомляє газета The Times з посиланням на джерела в британському уряді.

"Є побоювання, що аеропорт не протримається довше декількох днів», — розповіли в уряді Великобританії.

За інформацією видання, дипломатична присутність в Афганістані буде повністю виключена, оскільки в британському уряді не довіряють заявам талібів (організація заборонена в Росії) про те, що співробітникам дипвідомств інших країн нічого не загрожує.

Королівські військово-повітряні сили Великобританії повинні будуть вивезти 5500 осіб з Афганістану-з них 500 осіб це співробітники посольства, а також близько 2000 осіб — помічники з числа місцевого населення, які працювали в обслуговуючому персоналі і в якості перекладачів.

Також британська армія висловила намір вивезти з країни підготовлених військовими інструкторами співробітників афганських спецслужб.